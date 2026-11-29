La dirección municipal de Deportes de Caibarién, conjuntamente con Atención atletas, tienen previsto para el primer lunes de diciembre, la reunión donde se escogerán, junto a la prensa especializada, y directivos del deporte, a los atletas de mejor desempeño en el año 2026.

Año donde las competencias nacionales e internacionales se vieron limitadas por el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, agravados por el cerco petrolero impuesto al país.

No obstante atletas en de la Villa Blanca, tuvieron participación internacional y nacional.

Entre los que aspiran a estar entre los mejores, están, los que participaron en los juegos centroamericanos y del Caribe, Nélido Manso López, medallista de plata en el snipe, así como la también velerista, Mary Rosy Díaz Urbay y la pentatleta, Lisandra Puentes Pérez.

Los integrantes del equipo TEAM Cuba Piratas del Caribe, que recién participaron en el SSL World Cup de Velas, Octavo Lorenzo,Sanlay Castro, Reinier Manso, Osvaldo Padrón y José Antonio Urbay.

Los ajedrecistas Elier Miranda Mesa, con varios resultados nacionales e internacionales, y Diazmani Otero.

Así mismo pudieran figurar en esta lista los peloteros que intervienen en la Serie Nacional, Enmanuel Sañudo, Víctor Bosch, Cristian Cuéllar y Jorge Luis Brañas.

La reunión para elegir a los mejores atletas del año en Caibarién está prevista para el 7 de diciembre a la 1 de la tarde en la dirección municipal de deportes de la Villa Blanca.

Imagen: Archivo CMHS.