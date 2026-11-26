A última hora se reportan casos de personas con más de 800 amigos en las redes sociales que, cuando necesitan que alguien les cuide el perro cinco minutos, descubren que la amistad también tiene problemas de conexión.

Los especialistas en asuntos de la vida cotidiana investigan un fenómeno cada vez más frecuente: gente que comenta, comparte, reacciona, manda corazones y hasta pelea por desconocidos en Internet… pero no siempre tiene tiempo para preguntar al vecino: ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo?».

Pero Tranquilos No se trata de abandonar las redes, sino de recordar que detrás de cada pantalla hay personas y que, fuera de ella, también existe un mundo que necesita nuestra atención. Los amigos virtuales son estupendos, pero una mano tendida en el momento preciso vale más que cien emojis de aplausos.

Y si tienes 800 amigos y ninguno puede cuidar al perro… ¡por favor, revisa tu lista de contactos! ¡Quizás el perro sea el único que te quiere sin pedirte que le des Me gusta

Sabes tengo uns página donde informamos, reflexionamos y también nos reímos un poquito de nosotros mismos,pero la pregunta del dia sería esta ¿Tienes muchos amigos en las redes o tienes amigos con los que puedes contar cuando la vida se desconecta?

Una opinión de Belkis Barbara Jiménez Cruz

Imagen: de la autora.