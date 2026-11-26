Si las condiciones del tiempo y el terreno lo permiten este domingo se jugará en el estadio Humberto Jordán gallo de reparto Pilar en Caibarién, el segundo juego de la gran final del béisbol participativo, organizado por la Villa Blanca, entre los equipos Tiburones de Caibarién y los Súper frikis de Remedios.

El primer enfrentamiento escenificado

en el estadio Heriberto Duquesne, de la octava Villa, fue vctoria para los Tiburones, bien cerrada y en las postrimerías del juego,8 anotaciones por 7.

Los de Caibarién anotaron sus carreras en los inning séptimo y octavo viniendo de atrás.

La final del béisbol participativo es de tres al mejor en dos.Si los Tiburones vencen en este segundo encuentro se convertirían nuevamente en campeones de torneos locales, en caso contrario de vencer los Súper frikis habrá que ir a un tercer y definitivo encuentro qué sería en el estadio Heriberto Duquesne de Remedios.

Los juegos comienzan a las 10 de la mañana y son a nueve entradas.

Imagen: Archivo CMHS.