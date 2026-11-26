A 24 años de la desaparición física de Polo Montañez, sus canciones continúan desandando ciudades, serranías y corazones

Fernando Borrego Linares, conocido por todos como Polo Montañez, tenía una manera muy suya de contar la vida, lo hacía con palabras sencillas, melodías contagiosas y el sabor de la música campesina cubana.



Pero ese singular modo de hacer, que tributaba exitosamente a una carrera relativamente incipiente, se vio truncado el 26 de noviembre de 2002 a consecuencia de un accidente automovilístico. Tenía 47 años.



Nacido el 5 de junio de 1955 en la zona de la Sierra del Rosario, en Pinar del Río, Polo creció rodeado de música. Antes de convertirse en una figura popular, trabajó en labores agrícolas y cantaba en reuniones familiares y espacios turísticos de la región. Era un músico autodidacta, compositor intuitivo y guitarrista, cuya formación estuvo estrechamente ligada a las tradiciones soneras y campesinas.



Fue descubierto para el ámbito de la música internacional en 1999, cuando el productor José da Silva, del sello francés Lusafrica, reconoció su talento y apostó por grabarlo.



En 2000 apareció Guajiro Natural, álbum que lo catapultó a la fama, especialmente en Colombia, donde alcanzó ventas que le valieron el disco de platino. La composición Un montón de estrellas se convirtió en su carta de presentación ante públicos de distintos países.

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Foto: tomada de Instagram

En Cuba, sus conciertos congregaron multitudes inscribiéndolo entre las preferencias populares. Guitarra mía fue su segundo álbum, publicado en 2002, a la vez que incluía presentaciones en Europa y América Latina.



La trayectoria de Polo, breve pero extraordinariamente intensa, demostró cómo la autenticidad de una expresión artística logra trascender fronteras.



A 24 años de su partida, canciones como Flor pálida, Guajiro Natural y Un montón de estrellas continúan haciendo bailar y evocar, mientras Polo Montañez permanece en la memoria musical cubana como aquel hombre de origen campesino que convirtió sus vivencias, afectos y raíces en canciones capaces de viajar por serranías, ciudades y muchos corazones.