Antes de 1959, el deporte era un lujo,sin embargo, al triunfar la Revolución, Fidel Castro Ruz, el atleta mayor, decidió que el balón, el bate y la pista debían cambiar de dueños. Para Fidel Castro, el deporte no era un simple pasatiempo ni una vitrina de vanidad nacional, sino una herramienta de emancipación humana y, sobre todo, el derecho más sagrado de la infancia.

​La transformación comenzó casi al unísono con las primeras leyes revolucionarias. En febrero de 1961, apenas dos años después de bajar de la Sierra Maestra, Fidel impulsó la creación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER). Con este paso, se abolió el profesionalismo —al que consideraba una forma de mercantilismo sobre el cuerpo humano— y se proclamó una consigna que se volvería piedra angular de la sociedad cubana: «El deporte es un derecho del pueblo».

​Fidel entendía que el futuro de una nación se moldeaba en sus aulas y en sus terrenos de juego. Por eso, su mirada estuvo puesta desde el primer día en los niños y niñas. Bajo su guía directa, la educación física dejó de ser una asignatura de relleno para convertirse en un pilar obligatorio desde la enseñanza primaria. En los patios de las escuelas, sin importar cuán intrincado fuera el paraje rural, comenzaron a aparecer pelotas de béisbol, tableros de baloncesto y colchonetas. No se trataba de fabricar campeones en serie, aunque los campeones llegarían por añadidura, sino de garantizar que cada niño creciera sano, disciplinado y con el espíritu de colectividad que solo el juego limpio enseña.

​Para detectar y cultivar el talento que antes se perdía en la pobreza, Fidel diseñó un sistema piramidal tan ambicioso como efectivo. En la base estaban los Juegos Escolares Nacionales, inaugurados en 1963, una fiesta deportiva donde miles de niños y adolescentes competían representando a sus provincias. De esas canteras surgieron las Escuelas de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE), verdaderos templos de formación integral donde los pequeños atletas combinaban el rigor académico con el entrenamiento especializado, bajo la tutela de médicos, psicólogos y entrenadores formados al calor de la Revolución.

​Era habitual ver a Fidel aparecer de improviso en un entrenamiento infantil, en una inauguración escolar o en la entrega de implementos. Con la misma pasión con la que analizaba la estrategia de un juego de pelota, se interesaba por la alimentación de los niños becados, la calidad de las instalaciones o la incorporación masiva de las niñas a disciplinas que históricamente les habían sido vedadas, como el judo, el atletismo, la esgrima o el voleibol. Para él, ver a una niña cubana correr en una pista o subir a un podio significaba la doble victoria de la infancia y de la mujer emancipada.

​Aquel esfuerzo titánico, sembrado en los patios de las escuelas primarias, dio frutos que asombraron al mundo. Una pequeña isla del Caribe comenzó a tutearse con las grandes potencias olímpicas. Detrás de las medallas de oro de Alberto Juantorena, Teófilo Stevenson, Mireya Luis, Ana Fidelia Quirot o Javier Sotomayor, estaba siempre aquella primera clase de educación física en la infancia, aquel maestro rural con un silbato y aquella voluntad política que apostó por el ser humano por encima del lucro.

​Hoy, al mirar hacia atrás, la huella de Fidel Castro en el deporte cubano se mide tanto en los medalleros históricos como en la memoria colectiva de millones de hombres y mujeres que, siendo niños, tuvieron acceso gratuito a una cancha, a un entrenador y al sueño de superarse.

Imagen: Archivo CMHS.