El próximo 30 de noviembre concluye oficialmente la temporada ciclónica, pero las lluvias registradas durante estos últimos días de noviembre constituyen un recordatorio de la importancia de mantener las viviendas en buenas condiciones y adoptar medidas que contribuyan a prolongar su vida útil.

Ante esta situación, se hace necesario que la población preste especial atención al estado constructivo de sus hogares, comenzando por revisar las cubiertas, los techos y sus elementos de fijación, con el propósito de detectar a tiempo posibles filtraciones, grietas o desprendimientos. Igualmente, resulta importante mantener limpios los canales, bajantes y sistemas de desagüe, para garantizar la correcta evacuación de las aguas pluviales y evitar acumulaciones que puedan afectar paredes, cimientos y otras estructuras.

También se recomienda atender oportunamente las señales de humedad en techos y paredes, reparar las fisuras y proteger las superficies expuestas a las precipitaciones. En el caso de las viviendas con cubiertas ligeras, es fundamental comprobar el estado de las uniones y los elementos de sujeción, mientras que en aquellas con techos de placa debe prestarse atención a su impermeabilización y a los puntos donde pueda producirse la entrada de agua.

Otro aspecto que no debe descuidarse es el entorno de la vivienda. Mantener patios y áreas exteriores limpios, evitar la obstrucción de los desagües y procurar que el agua no permanezca acumulada junto a los cimientos contribuye a reducir los riesgos de deterioro. Asimismo, ante cualquier humedad que alcance instalaciones eléctricas, se debe evitar su manipulación y solicitar asistencia especializada.

La conservación de una vivienda no debe limitarse a las acciones que se realizan ante la proximidad de un evento meteorológico. Es una responsabilidad cotidiana que requiere observación, mantenimiento y reparaciones oportunas, de acuerdo con las características y necesidades de cada inmueble.

Aunque el calendario ciclónico llegue a su fin, las precipitaciones pueden continuar y la humedad seguirá siendo un factor de desgaste para las edificaciones. Por eso, actuar a tiempo, cuidar cada elemento constructivo y no posponer las reparaciones necesarias constituye una manera efectiva de proteger el patrimonio familiar, garantizar mayor seguridad y contribuir a la durabilidad de nuestras viviendas.

Cuidar la casa es cuidar a la familia. La prevención no tiene temporada.}

Imagen: de la autora.