En el marco de la conmemoración del año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y cuando se cumplen también 10 años de su partida física, tuvo lugar un taller para el análisis y la reflexión sobre su pensamiento y legado.Conducido por el Máster en Ciencias Fidel Días Sosa, se realizó un amplio bosquejo sobre el caudal de ideas del Líder Histórico de la Revolución Cubana. Además, de sus proyecciones sobre la visión que como revolucionario y humanista, determinando su permanente lucha a favor de las nobles causas del mundo .

Con la intervención de pioneros y otros ponentes se patentizaron diversos acercamientos a las vertientes del humanismo ,el afán permanente de justicia social, su alerta constante sobre las agudas cuestiones del medio ambiente y su relacion con el desarrollo sostenible unido a sus raigales antimperialismo e independentismo. Con la realización del taller sobre el pensamiento de Fidel se reafirmó en Caibariėn la decisión de sostener y profundizar el examen sobre la vigencia de su obra como guía imprescindible en el combate por la soberanía de la nación y el fortalecimeinto del espíritu patriótico en el presente y futuro del proyecto social cubano.

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