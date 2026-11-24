De acuerdo con Samuel Urquía, presidente del comité organizador, en horas de la mañana se presentará el libro La Radio en el centro de Cuba, de José Gabriel Ramírez Cal. Se desarrollará un conversatorio en saludo al centenario de Fidel y la premier de la serie Mis muchachos: los Saíz, de Radio Arte, con la presencia de una representación del colectivo de realización, a propósito de los 40 años de la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

A las 4:00 de la tarde se entregarán los premios, entre las 70 obras enviadas al concurso, procedentes de nueve provincias del país.