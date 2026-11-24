Venció 3-1 al elenco de México. Este martes enfrentará al de Panamá

La Habana.- La selección cubana de beisbol Sub-12 venció hoy 3-1 a la de México, al iniciarse la fase de Súper Ronda del Campeonato Panamericano con sede en República Dominicana.

Primer triunfo, a pura remontada y con el aliciente de lograrse contra la escuadra mexicana, que llegó invicta (3-0) al pasear su grupo en la fase clasificatoria. Así, ambos elencos tienen ahora balance de 1-1.

En este fructífero trámite de lunes en el Stadium 1 del Complejo Deportivo IPL Academy, en San Antonio de Guerra, el pitcheo del abridor Dihago Fleites fue pieza clave. Según refleja el sitio web del certamen, dejó en apenas dos imparables al elenco rival.

Los mexicanos abrieron el pizarrón en el segundo inning, al aprovechar dos ejecuciones no válidas de Fleites, una de ellas con hombre en tercera base.

Pero el jovencito supo reponerse de ese mal momento y concretó cuatro episodios, en los cuales permitió esa única anotación, además de propinar seis ponches, para acreditarse el éxito.

Por Cuba sacó un out Tyler Ruiz, pero llegó la lluvia y concluyó el partido.

Refleja la página oficial que la tropa del mentor Vladimir Vargas inició su remontada con dos carreras decisivas en el tercer acto, al aprovechar un error y oportuno jit de Ruiz, quien cumple tanto al bate, como en rol de lanzador.

Pero los chicos querían más, y en el cuarto inning marcaron la tercera por imparables de Bryan de Armas y Delvis Sánchez, un error, y roletazo de Maddiel Borges.

Este martes, Cuba enfrentará al conjunto de Panamá en busca de un triunfo que le acerque a uno de los cuatro boletos que concede el certamen para la Copa Mundial Taipéi de China 2027.