Despertar los sentidos con Sonorín

Los Estudios de Animación del Canal Cubavisión promueven historias orientadas a educar a los más pequeños, despertar su asombro y fomentar en ellos la sensibilidad hacia el medioambiente

Los Estudios de Animación del Canal Cubavisión suman títulos nacidos de la constancia y el sacrificio personal de sus creadores, quienes continúan el valioso legado de generaciones anteriores, al tiempo que combinan técnicas tradicionales con otras más actuales. Una de las propuestas recientes es la serie didáctico-recreativa Sonorín.

De acuerdo con su director general y guionista, Félix Velázquez Durán, la propuesta audiovisual se centra en la naturaleza y el reino animal. Dotada de un marcado carácter experimental, la creación combina diversas técnicas: stop motion, papel recortado, dibujo, plastilina, animación vectorial, 2D digital e inteligencia artificial.

Lázaro Chiang, productor general del proyecto, valora el proceso artístico:

«La realización del primer paquete de 10 capítulos, con una duración de dos minutos cada uno, constituyó un desafío, pues era la primera vez que fusionábamos todas esas técnicas. Quisiera reconocer al codirector de la serie, David Jaime Veitía, experimentado animador que compartió con nosotros su experiencia y sabiduría».

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Foto: Cortesía del productor Luis Chiang

Concebido para la primera infancia, el seriado muestra de manera amena y sencilla los atractivos y las características de las distintas especies, así como los sonidos que emplean los animales para comunicarse.

La historia se centra en un niño conformado por piezas armables que se desplaza en una motocicleta y emprende la búsqueda de un sonido. Durante ese recorrido, intenta descifrar el origen de las sonoridades e interactúa con la fauna y diversos elementos de la naturaleza.

Al referirse a su vocación por la animación y al trabajo dedicado a la niñez, Velázquez revela:

«Me formé como animador cinematográfico a través de distintas etapas. Esta obra representa mi ópera prima en la dirección. Crear para la infancia surgió en mis inicios dentro del departamento de dibujos animados, donde cubrí un amplio espectro de programas que abarcaron desde las primeras edades hasta la adolescencia. Mi paso por el Canal Educativo también estuvo ligado a los espacios infantiles».

Y añade sobre la serie animada:

«Mi interés fue recrear la comprensión del entorno mediante los sonidos, respaldado por la banda sonora y la música original de Kiki Corona. Sonorín funciona como un juguete que explora la escucha y observa. Su idioma es el de todos los niños: la curiosidad. Se trata de aprender jugando».

Además de asumir el guion y la realización general, Félix se encargó del storyboard, el diseño de presentación, la animación 2D, así como del diseño y la confección de los elementos de atrezzo.

El equipo creativo reunió a animadores de distintas especialidades: Liván Rodríguez, Yasser Janet Sanabria y Ernesto Herrera. Los efectos visuales y la edición estuvieron a cargo de San Martín, mientras que los efectos de sonido y la mezcla recayeron en Esteban E. Vázquez. La asesoría corrió por cuenta de Osvaldo Cano y la dirección de arte estuvo a cargo de Javier García.

Actualmente, Velázquez trabaja en la escritura de otros 10 capítulos de Sonorín. La segunda entrega procurará desarrollar aún más los personajes, a partir de la estructura narrativa ya probada.

Los Estudios de Animación del Canal Cubavisión promueven historias orientadas a educar a los más pequeños, despertar su asombro y fomentar en ellos la sensibilidad hacia el medioambiente.