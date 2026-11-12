Antonio Guterres en la COP 31: “La crisis climática nos está superando”

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reclamó acelerar la transición energética, multiplicar la financiación climática y reforzar la cooperación internacional al inaugurar la cumbre de líderes de la COP 31, en Antalya, Turquía.

Guterres advirtió que superar el límite de 1,5 °C de calentamiento global es ya inevitable, pero insistió en que todavía es posible evitar que ese exceso se convierta en una condición permanente.

La crisis climática avanza más rápido que la respuesta de los gobiernos. Ese fue el principal mensaje del secretario general de Naciones Unidas, quien llamó a enfrentar con mayor determinación una emergencia que amenaza vidas, medios de subsistencia y economías en todo el mundo.

Guterres respaldó su advertencia con evidencias: las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron niveles récord en 2025. Las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) llegaron a una media mundial de 426,8 partes por millón (ppm), un 153 por ciento por encima de los niveles preindustriales de 1750; El metano, alcanzó 1,948 partes por mil millones (ppb), lo que representa el 267 % del nivel de la era preindustrial y el óxido nitroso se situó en 339,1 ppb, un 126 % por encima del nivel de referencia.

Los últimos cuatro años figuran entre los más calurosos jamás registrados, a la par que las industrias vinculadas a los combustibles fósiles obtienen beneficios crecientes pese a los daños ambientales y humanos asociados a sus actividades.

El titular de la ONU reconoció que superar el umbral de 1,5 °C de calentamiento, establecido en el Acuerdo de París, es ya inevitable. Sin embargo, subrayó que la comunidad internacional todavía puede determinar cuánto se sobrepasará ese límite, durante cuánto tiempo y con qué consecuencias. La ciencia, afirmó, no invita a rendirse, sino a redoblar los esfuerzos.

Para fundamentar su llamado a la acción, Guterres identificó tres lecciones de la última década. La primera es que el cambio tecnológico puede producirse a una velocidad extraordinaria: la energía solar, que hace diez años generaba apenas el uno por ciento de la electricidad mundial, cubrió por sí sola casi tres cuartas partes del crecimiento de la demanda eléctrica en los últimos 12 meses. Asimismo, las ventas de vehículos eléctricos pasaron de representar uno de cada cien automóviles hace una década a acercarse a uno de cada tres en 2026.

La segunda lección está relacionada con el debilitamiento de los argumentos económicos a favor de los combustibles fósiles. No obstante, Guterres advirtió que los intereses de esa industria continúan obstaculizando la transición mediante campañas que distorsionan la ciencia, retrasan las políticas públicas y evitan la rendición de cuentas.

La tercera advertencia es que la respuesta internacional sigue siendo insuficiente. Las emisiones mundiales deberían reducirse alrededor de un seis por ciento cada año, pero los compromisos nacionales actuales apenas alcanzarían, en el mejor de los casos, un tercio de esa reducción. Incluso con su aplicación plena, las proyecciones apuntan a un calentamiento superior a los 2,5 °C para finales de siglo.

Ante este escenario, el secretario general situó la justicia climática en el centro de la agenda internacional. Recordó que las economías emergentes y en desarrollo, excluida China, concentran casi dos tercios de la población mundial, pero reciben menos de una quinta parte de la inversión global en energías limpias. Además, muchas deben pagar entre dos y tres veces más por acceder a financiación.

Para corregir esas desigualdades, propuso un Pacto por la Justicia Climática, sustentado en cuatro pilares: acelerar una transición justa que abandone los combustibles fósiles; proteger a las poblaciones frente a los impactos del cambio climático; garantizar financiación suficiente, asequible y accesible; y fortalecer la cooperación internacional frente a la fragmentación geopolítica y económica.

Entre las prioridades planteadas figuran triplicar, como mínimo, la capacidad mundial de energías renovables para 2035 respecto a los niveles de 2025; reducir progresivamente la generación eléctrica basada en carbón; proteger los ecosistemas; ampliar los sistemas de alerta temprana y respaldar a las comunidades vulnerables frente a inundaciones, sequías y la subida del nivel del mar.

En materia financiera, Guterres reclamó que los países desarrollados aporten al menos 300 mil millones de dólares anuales para 2035 y establezcan compromisos concretos para triplicar los recursos destinados a la adaptación.

Uno de sus señalamientos más contundentes estuvo dirigido a las grandes compañías petroleras. Según expuso, las nueve mayores empresas del sector obtuvieron 95 mil millones de dólares en beneficios durante el último trimestre, mientras que el Fondo de Pérdidas y Daños ha recibido alrededor de 600 millones. Para Guterres, quienes contaminan deben asumir los costos de los daños que provocan, mediante medidas como la imposición de gravámenes a esos beneficios extraordinarios.

El secretario general también insistió en que las negociaciones climáticas deben traducirse en resultados concretos sobre el terreno. La cooperación en ámbitos como las redes eléctricas, los minerales críticos, la reducción de las emisiones de metano y los sistemas de alerta temprana será esencial para acelerar los cambios.

Al concluir, rindió reconocimiento a jóvenes, científicos, pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil y pequeños Estados insulares, a quienes consideró la conciencia de la lucha climática por haber denunciado los retrasos y enfrentado poderosos intereses económicos.

“Conocemos la verdad. Ahora debemos actuar en consecuencia” concluyó.