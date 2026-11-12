Convocan en Caibarién a la carrera Maracuba

Convocado por el proyecto marabana, se realizará este 14 de noviembre la carrera MaraCuba que saluda al 19 de noviembre Día del deporte de la cultura física y la recreación de nuestro país.

En Caibarién, según anunció Irenaida Fernández Pérez, metodóloga de cultura física, la salida será desde el punto conocido en la Villa Blanca como la jaibita y la meta en la plaza del Malecón.

El maratón tiene un carácter competitivo, ese premiará por edades que estarán identificadas por colores.

De 7 a 12 años el color rojo, de 12 a 15 años color blanco, de 16 a 18 el azul, de 19 a 25 años el negro, de 26 a 40 años de edad el color amarillo, mientras que de 41 años a 50 será el color azul de 51 a 60 años el color blanco y más de 60 años el color rojo.

Serán identificados con pullovers o con brazaletes en caso de no tener los colores exigidos en cada edad.

Una vez concluye el maratón se realizará en la plaza del Malecón de la Villa Blanca la premiación de todas las categorías.

Imgen: Generada con AI.