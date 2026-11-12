Cubanos zarpan en clasificatorio panamericano a Copa de Oro de vela

La selección antillana comienza en Río de Janeiro la búsqueda de uno de los tres boletos a la final del certamen mundial de la SSL

La Habana.- La tripulación cubana de vela, los «Piratas del Caribe», inicia este jueves su participación en el clasificatorio panamericano de la SSL Gold Cup Brasil 2026, evento que se disputará del 12 al 16 de noviembre en las aguas de la bahía de Guanabara, en Río de Janeiro, Brasil y que otorgará los tres últimos boletos para la gran final de la Copa de Oro.

Los regatistas de la Isla cumplieron satisfactoriamente con todos sus entrenamientos previos a la competición, en los que perfeccionaron las maniobras a bordo de los exigentes yates SSL 47 y se familiarizaron con las complejas condiciones meteorológicas de la sede, un factor que suele desconcertar incluso a los navegantes más experimentados.

Liderado por Nélido Manso, campeón mundial de Snipe y tres veces medallista en lides internacionales, el equipo cubano distingue por una vasta experiencia para dominar el monotipo de 47 pies de altas prestaciones.

A Manso lo acompañan dos leyendas de la vela nacional que asumirán el mando táctico y estratégico del equipo.

José Antonio Urbay, atleta olímpico en Sídney 2000 y múltiple campeón nacional, ocupará el rol de principal trimmer, aportando la visión y el temple para tomar decisiones precisas bajo la presión de las eliminatorias directas.

A su lado, Osvaldo Padrón, sumará su vasto recorrido internacional, no solo como velerista de élite sino como destacado entrenador, aportando la cohesión y el ajuste técnico que el equipo necesitará en cada maniobra.

Trabajando codo a codo tendrán al cuatro veces titular nacional de Láser, Dennier Infante, y el resto de la tripulación antillana, que también cuenta con resultados relevantes en aguas foráneas y domésticas.

En la competición continental, que contará con dos grupos de cuatro naciones, Cuba quedó encuadrada en el Grupo I junto a Bermudas, México y El Salvador.

El Grupo H lo integran Uruguay, Venezuela, Puerto Rico y Antigua y Barbuda.

Los equipos disputarán hasta cinco regatas por llave, y los tres primeros de la clasificación general asegurarán su pase a la Serie Final.

De acuerdo con el comité organizador de la justa, las regatas en el agua arrancarán al mediodía (hora de Río).

Para Cuba, el inicio de las pruebas está programado para las 10 de la mañana.

El clasificatorio panamericano es la antesala de la SSL Gold Cup Brasil 2026, también conocida como Copa del Mundo de Vela, cuya gran final se extenderá hasta el 13 de diciembre.

El calendario oficial incluye los dieciseisavos de final del 19 al 22 de noviembre, el Desafío SSL Snipe el 24 y 25 y los dieciseisavos del 26 al 29 de este propio mes.

Por su parte, los octavos de final ocurrirán del 2 al 5 de diciembre, los cuartos de final del 7 al 10, las semifinales el 12 y la gran final el 13.

Hungría parte entre las selecciones favoritas por tratarse de la vigente campeona del torneo precedente, acogido en Gran Canaria en 2023.