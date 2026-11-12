Mujeres emprendedoras en Cuba rompen barreras y superan obstáculos

La jefa de cooperación de la Unión Europea (UE) en Cuba, Amaya Olivares, agradeció hoy al Comité Organizador del Congreso Internacional de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo CE-GESTA 2026 el poder compartir con “mujeres guerreras” sus experiencias de trabajo y de vida para lograr avances en sus emprendimientos, a pesar de los obstáculos que a diario deben sortear.

Al intervenir en el primer Taller Internacional sobre Emprendimiento Económico de las Mujeres, la funcionaria se refirió a las cargas y dificultades adicionales que deben enfrentar los negocios femeninos con respecto a otros actores, entre ellos el cuidado de la familia y el hogar, lo cual frena su desarrollo.

Sobre este particular, resaltó la necesidad de buscar soluciones, mecanismos, redes e intercambios que generen oportunidades de desarrollo igualitarios, de ahí que una de las líneas de trabajo de la UE sea apoyar las iniciativas y negocios de las mujeres, porque cuando ellas emprenden la comunidad y la familia avanzan, sin contar que la economía de los territorios se dinamiza.

Durante el debate, trascendió la experiencia de Yuleidys Menéndez, productora tabacalera de la occidental provincia de Pinar del Río, quien ofreció detalles del encadenamiento productivo que pretende realizar junto a su hija, la cual es dueña de una repostería.

Queremos, a partir de las producciones agrícolas que tenemos en nuestra finca, ampliar las ofertas con vistas a potenciar el desarrollo y las opciones de las personas de la comunidad Minas de Matahambres, donde se encuentra enclavado el negocio familiar.

Contó lo difícil que fue todo al principio, incluso, como este emprendimiento le costó el divorcio, porque su esposo “no podía estar con una mujer que lo superara profesionalmente». Actualmente ella es máster en Dirección de Empresas Agropecuarias y sigue el legado de su abuelo tras fallecer, al tiempo que ofrece empleo en la finca a los jóvenes de la localidad.

Desde el arte también se puede emprender

Emotiva fue la experiencia de las integrantes del cuarteto Vocal Universo, quienes iniciaron su intervención como mejor lo saben hacer: interpretando un emblemático tema del repertorio musical internacional Piel Canela.

La directora de la agrupación, la doctora Estela Pillin, con 28 años de experiencia en el sector, relató las peripecias que sorteó para combinar esta sacrificada carrera con la música, otra profesión que requiere de mucha entrega, hasta que finalmente decidió entregarse a tiempo completo al arte. También agradeció a su hija la decisión de mantenerse en el cuarteto, pese a padecer el Síndrome de Ménière, una dolencia del oído interno que provoca una disminución auditiva.

Otros de los retos enumerados por la profesional fue mantener la estabilidad de la agrupación por espacio de tres décadas y la geografía, ya que sus integrantes viven en la occidental provincia de Pinar del Río y deben viajar a La Habana por sus propios medios, ya que en la capital están los medios para garantizar la promoción.

Sin embargo, una de las integrantes reconoció que el esfuerzo valió la pena, porque cantar en el cabaret Pico Blanco, del capitalino hotel Saint John, y otras instituciones culturales habaneras les abrió las puertas a Europa para una gira.

Sobre este particular, aseguró que uno de los obstáculos que debieron enfrentar fue el tema racial y de la edad, ya que hay mercados internacionales que regulan estos temas a la hora de suscribir un contrato. A este suman otros, no menos importantes, como el cuidado de los hijos, la familia y el hogar, así como la falta de dinero para costear los viajes.

Pero, cuando hay amor, entrega, deseos y pasión en lo que haces, todo se resuelve, asintieron las integrantes del cuarteto. Y lo más importante, entre todas nos ayudamos, sin contar que todos estos ingredientes resultan el motor impulsor de nuestro trabajo. Cuando estamos juntas, la magia aparece, sentenciaron.

Nosotras defendemos nuestro emprendimiento y espacio propio porque nos aleja de las preocupaciones, expresó una de las miembros del grupo, quien visiblemente emocionada aseguró sentirse protegida por el Estado como mujer; pero, desgraciadamente no puede darte otros beneficios, como la alimentación y el vestuario, para garantizar su desempeño como artista. Esto lo logramos como mucho sacrificio y juntas. Nosotras somos el ejemplo de que las mujeres podemos lograr todo lo que nos proponemos, concluyó.