Celebran en Memorial José Martí cuatro décadas de la AHS 

El acto central por el aniversario 40 de creación de la Asociación Hermanos Saiz (AHS) tuvo lugar en la mañana de este sábado en el Memorial José Martí, ocasión en la que se entregaron los premios Maestro de Juventudes otorgados en días pasados a destacadas personalidades y referentes de la creación artística en la mayor de las Antillas, y los nuevos Miembros de Honor.

El cantautor Nelson Valdés Viera, Marilyn Garbey, teatróloga y presidenta de la Asociación de Artes Escénicas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC); Liesther Amador, artista visual; Silvio Alejandro Rodríguez, cantautor; y Norge Espinoza, teatrólogo y dramaturgo, fueron merecedores de la condición de Miembros de Honor de la AHS.

Asimismo, el acto sirvió para agasajar con una Réplica del Monumento a los Hermanos Saiz, a Amilkar Salatti, guionista; y Roly Peña, director de televisión y cine.

La Condición Alma AHS, que entrega la organización de manera especial este año, fue recibida por el destacado escultor Enrique Ávila, autor de los monumentos a los Hermanos Saíz, y del Che y de Camino Cienfuegos en la Plaza de la Revolución; así como por la casa productora Radioarte, el programa televisivo Entre manos, y el gigante informativo Haciendo Radio, de Radio Rebelde.

Tras unas emotivas y comprometidas palabras de Toledo Garnache, le fue conferido el Sello Aniversario 40 de la Asociación Hermanos Saíz, a los antiguos presidentes de la organización: Víctor Rodríguez, Fernando Rojas, Luis Morlote Rivas, Alpidio Alonso y Rubiel García González.

Igual distinción recibieron instituciones como la UNEAC en su aniversario 65, el Ministerio de Cultura por su medio siglo, la Unión de Periodistas de Cuba, el Instituto de Información y Comunicación Social, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura, y el Comité Nacional de la UJC, cuya presidenta, reciprocó a la AHS con un reconocimiento especial, recibido por Toledo Garnache.

Regina Balaguer Sánchez, directora del Ballet de Camagüey; Moisés Finalé, artista visual; Marilyn Bobes, poeta, narradora, editora y crítica literaria; José Ramón Artigas Vázquez, realizador y director de programas de la televisión; así como María Elena Vinueza, musicóloga, pedagoga y directora del departamento de Música de Casa de las Américas; y Rodulfo Vaillant García, compositor santiaguero con una gran cantidad de obras y grabaciones en el ámbito nacional e internacional, fueron merecedores del título de Maestros de Juventudes.

Se suman a la selecta lista, Josefa Bracero Torres, periodista, locutora, guionista, directora radial e investigadora; Orlando Cruzata, destacado realizador audiovisual y director de videoclips y programas de la televisión; Marta Anido Gómez Lubián, profesora, bailarina, investigadora y promotora de la cultura popular tradicional desde Santa Clara; Jorge Fornet, escritor e investigador dedicado al estudio y la preservación de la memoria cultural cubana; Mirtha Ibarra, destacada actriz y Premio Nacional de Cine; y Josué Oliva Matos, defensor de géneros como el changüí, el nengón, el kiribá, y fundador de la Jornada de la Canción Política.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en la entrega de la condición de Maestra de Juventudes a la santaclareña Marta Anido, profesora, bailarina, investigadora y promotora de la cultura popular tradicional. Foto: Jorge Cruz Fraga.

Lo recibirán en otra oportunidad, por no encontrarse presentes, Liuba María Hevia, entrañable compositora, guitarrista y cantante; Lucía Muñoz Maceo, poetisa y promotora cultural, la Novia de Bayamo; además de Luis Carlos Suárez Reyes, escritor manzanillero y Miembro de Honor de la AHS; y Dagoberto Gaínza Pérez, artista santiaguero de extensa trayectoria en teatro, cine, radio y televisión, y Premio Nacional de Teatro.

A nombre de todos, Fornet describió los más mediáticos acontecimientos políticos y sociales —algunos nefastos como el escándalo Irán-Contras y el desastre de Chernóbil—acaecidos en 1986 cuando nació la AHS; esbozados solo para explicar que cada uno de los agasajados viven hoy, tanto tiempo después, en un entorno donde hay otros retos, riesgos, reinvenciones, y jóvenes para los que la responsabilidad de ser Maestros es mucho mayor.

Este año, más allá de quienes desde su tierra cubana han dedicado su vida a la formación de las nuevas generaciones, se decidió otorgar la misma condición a quienes han hecho de Cuba otra casa para ayudar y defender la verdad de este pueblo en momentos difíciles como el actual; como es el caso de Frei Betto (Carlos Alberto Libânio Christo), fraile dominico, teólogo de la liberación, escritor y activista social, reconocido ya como Maestro de Juventudes el pasado jueves en el espacio «Encuentro con…» que protagonizó frente a la anfitriona Magda Resik.

En sintonía con estas cuatro décadas de incesante quehacer, la Ahs ha desplegado una campaña conmemorativa con actividades simultáneas en todas las provincias del país y una programación que ha reafirmado su esencia como organización de vanguardia del arte joven cubano.

Bajo el eslogan «Alma AHS», se han estrenado diversos proyectos creativos, y se han realizado actividades en comunidades, escuelas, centros laborales y las sedes que la organización posee en todo el territorio nacional; además de estrenarse el videoclip del tema Canción con todos, y la serie histórica Mis muchachos, 10 capítulos sobre la vida de Luis y Sergio, los hermanos Saíz, desde la infancia hasta el trágico desenlace ocurrido en la madrugada del 13 de agosto de 1957 cuando ingresaron al martirologio de la Revolución.

El acto de este sábado contó con jóvenes artistas que amenizaron con su arte, tales como, el cuarteto Cuerdas del Alma; los pianistas Ernesto Oliva y David Carmona, y Lea Cárdenas.

La conmemoración fue presidida por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República; Roberto Morales Ojeda, secretario de organización del Comité Central del Partido; Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas; y Yasel Toledo Garnache, presidente nacional de la Ahs; entre otros dirigentes, fundadores, y destacadas personalidades del arte y la literatura.