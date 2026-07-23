Efectuó Primer Ministro seminario nacional de Gobierno

La Habana, 22 jul (ACN) Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro, efectuó este martes el seminario nacional de Gobierno con el propósito de dotar a los directivos de herramientas conceptuales para conducir la implementación de las transformaciones económicas y sociales aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, informó el periódico Granma.

El Jefe de Gobierno declaró en el evento realizado por videoconferencia desde el Palacio de la Revolución, que “la preparación es la clave para hacer este proceso rápido”, y subrayó que los tiempos actuales exigen trabajar con rapidez y calidad, especialmente en los municipios, escenario principal de las transformaciones.

Marrero Cruz reiteró la urgencia de extender la capacitación a todas las estructuras territoriales y enfatizó que “todo hay que hacerlo con el oído pegado a la tierra, al pueblo, porque estas transformaciones son para resolver los problemas del pueblo”.

En el encuentro, realizado por videoconferencia desde el Palacio de la Revolución, participaron Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República; Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; y el General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, titular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, junto a otros dirigentes e invitados.

Vice primeros ministros y titulares de carteras expusieron las transformaciones previstas en la empresa estatal socialista, las formas de gestión no estatal, las relaciones de propiedad, el sector bancario y financiero, la inversión extranjera, el comercio exterior y el turismo, así como medidas para la recuperación agrícola, el transporte, el comercio y la gastronomía.

También se detallaron cambios relacionados con la autonomía municipal, el sector presupuestado, el sistema tributario y de precios, y las medidas sociales, laborales y salariales, diseñadas bajo el principio rector de conservar lo esencial.

Los ponentes coincidieron en que el momento más complejo es la implementación de las medidas, y señalaron que cada territorio y organismo debe identificar lo que necesita para su desarrollo.

Marrero Cruz precisó que la fase de implantación requiere coordinación y control adecuados, actualización de los sistemas de trabajo, interacción con los gobiernos locales e información oportuna y veraz a la población.

En el seminario participaron también integrantes del Consejo de Ministros, jefes de entidades nacionales, gobernadores, vicegobernadores, coordinadores de programas y objetivos, directores provinciales, presidentes y vicepresidentes de las asambleas municipales del Poder Popular, intendentes y otros invitados.