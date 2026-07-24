El nuevo perímetro: por qué nuestra identidad es más importante que un cortafuegos

Hola mis estimados lectores de cada viernes. Como bien es sabido vivimos en una época en la que el castillo medieval, con su foso y sus altas murallas, ha dejado de existir en el mundo digital.

Durante décadas, la estrategia de ciberseguridad de las organizaciones se basó en un concepto sencillo y visual: el perímetro. Como un castillo en la Edad Media, se construían murallas digitales, los cortafuegos, para mantener fuera a los invasores y proteger los valiosos tesoros que residían en su interior.

Todo lo que estuviera dentro de la red corporativa era, por defecto, de confianza . Pero este modelo, conocido como «castillo y foso», se ha vuelto obsoleto.

El mundo ya no es un lugar donde los empleados se sientan tras un escritorio fijo, conectados a una única red corporativa. Hoy, el trabajo es un verbo, no un lugar.

Los equipos están distribuidos, trabajando desde sus hogares, cafeterías o en cualquier punto del planeta. Los datos y las aplicaciones han migrado masivamente a la nube, a servicios de terceros como Salesforce, Office 365 o AWS, y el acceso a estos recursos es necesario para socios, proveedores y clientes.

El castillo se ha derrumbado; ya no hay un «dentro» y un «fuera» claramente definidos. En este nuevo escenario, la única constante que conecta a usuarios, dispositivos, aplicaciones y datos es la identidad .

Esta realidad ha dado paso a un nuevo paradigma que está revolucionando la ciberseguridad: la identidad es el nuevo perímetro. Esta frase, ya un clásico en la industria, no es solo un eslogan publicitario, sino el reconocimiento de un cambio tectónico en la forma en que debemos pensar y ejecutar la seguridad.

La Gestión de Identidades y Accesos, o IAM por sus siglas en inglés (Identity and Access Management), ha pasado de ser una herramienta administrativa para gestionar usuarios y contraseñas a convertirse en el sistema nervioso central de la seguridad empresarial. No es solo una puerta; es el control de acceso que decide quién, qué, cuándo, dónde y cómo puede acceder a los recursos digitales de la organización.

Descifrando IAM: Más allá del famoso usuario y la contraseña

Para entender por qué la identidad es el nuevo perímetro, primero debemos comprender qué es realmente IAM. Muchos aún asocian IAM únicamente con la molestia de recordar una contraseña o el alivio del inicio de sesión único (SSO).

Sin embargo, IAM es un ecosistema mucho más amplio y sofisticado que se fundamenta en tres pilares básicos: la identidad, la autenticación y la autorización .

Identidad: Es el conjunto de atributos que definen a una entidad en el mundo digital. Puede ser un empleado, un cliente, pero también un dispositivo, una aplicación o incluso un proceso automatizado que necesita ejecutar una tarea. En la actualidad, las «identidades no humanas» (máquinas, las API, bots) superan en número a las humanas en un factor de 10 a 1, convirtiéndose en un vector de ataque crítico y a menudo descuidado .

Es el conjunto de atributos que definen a una entidad en el mundo digital. Puede ser un empleado, un cliente, pero también un dispositivo, una aplicación o incluso un proceso automatizado que necesita ejecutar una tarea. En la actualidad, las «identidades no humanas» (máquinas, las API, bots) superan en número a las humanas en un factor de 10 a 1, convirtiéndose en un vector de ataque crítico y a menudo descuidado . Autenticación (AuthN): Es el proceso de verificar que una identidad es quién o qué dice ser. Es el famoso «¿quién eres?». Tradicionalmente se hacía con un nombre de usuario y contraseña, pero la evolución ha llevado a la autenticación multifactor (MFA), que combina algo que sabes (contraseña), algo que tienes (un teléfono o token) y algo que eres (tu huella dactilar). La meta final es la autenticación sin contraseña, mucho más segura y fácil de usar .

Es el proceso de verificar que una identidad es quién o qué dice ser. Es el famoso «¿quién eres?». Tradicionalmente se hacía con un nombre de usuario y contraseña, pero la evolución ha llevado a la autenticación multifactor (MFA), que combina algo que sabes (contraseña), algo que tienes (un teléfono o token) y algo que eres (tu huella dactilar). La meta final es la autenticación sin contraseña, mucho más segura y fácil de usar . Autorización (AuthZ): Una vez autenticado, la autorización responde a la pregunta: «¿Qué puedes hacer?». Define qué recursos o acciones están permitidos para una identidad autenticada. Aquí es donde entra en juego el control de acceso basado en roles (RBAC) o en atributos (ABAC), asignando permisos granulares para limitar el alcance de cualquier usuario o proceso, aplicando el principio de «mínimo privilegio» .

Un sistema IAM moderno integra estas funciones de forma orquestada, proporcionando además una gobernanza de identidades que incluye la gestión del ciclo de vida del acceso, desde que un empleado se incorpora hasta que abandona la organización, garantizando que nunca tenga más acceso del que necesita. La gobernanza es el «superpoder» oculto de IAM, transformándolo de una herramienta reactiva a un escudo proactivo.

La caída del perímetro y el auge de la identidad

El modelo de seguridad tradicional falla porque asume que todo lo que está dentro del perímetro es seguro. Esta suposición es peligrosa en el mundo interconectado de hoy.

¿Qué sucede cuando un atacante obtiene las credenciales de un empleado, quizás a través de un ataque de phishing?

Para el sistema, es como si el empleado legítimo estuviera accediendo. El atacante ya no tiene que «romper» el perímetro; simplemente «inicia sesión» .

Esta es la razón por la que los informes de seguridad, como el Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR), señalan que el 80% de las brechas de datos implican credenciales robadas o comprometidas. El ataque ya no se enfoca en derribar la puerta, sino en robar la llave.

En este contexto, la identidad se convierte en el factor de control más importante. IAM no es solo un componente de seguridad; es la base sobre la que se construyen estrategias como Zero Trust (Confianza Cero).

El mantra de Zero Trust es «nunca confíes, siempre verifica» . Ya no existe una confianza implícita basada en la ubicación de la red. Cada solicitud de acceso, venga de donde venga, debe ser autenticada, autorizada y continuamente validada en función de señales contextuales, como la ubicación, el estado del dispositivo y el comportamiento del usuario.

Sin una IAM robusta y centralizada, Zero Trust es simplemente un concepto inalcanzable. La identidad es el plano de control que permite ejecutar estas políticas de confianza cero a escala.

El desafío: De la teoría a la práctica

A pesar de su importancia crítica, la implementación efectiva de IAM sigue siendo un desafío monumental para las organizaciones. La teoría es clara, pero la práctica se topa con la dura realidad de entornos tecnológicos complejos y heterogéneos. A menudo, el principal problema no es la tecnología en sí, sino la gobernanza y la operativa diaria .

Uno de los errores más comunes es tratar la implantación de MFA como la línea de meta, como si marcar la casilla «MFA implementado» resolviera todos los problemas de identidad. Esto es un grave error.

Los atacantes han perfeccionado técnicas como el «MFA fatigue», donde bombardean al usuario con solicitudes de autenticación hasta que, por agotamiento, acepta una, o el robo de tokens de sesión, que evitan por completo la necesidad de una segunda autenticación.

La madurez en IAM va más allá; requiere políticas de acceso condicional que analicen el riesgo de cada inicio de sesión en tiempo real .

Otro talón de Aquiles son las llamadas «identidades no humanas». Mientras que la gestión de usuarios humanos recibe la mayor parte de la atención, las cuentas de servicio, las claves de API y los secretos que utilizan las aplicaciones para comunicarse entre sí a menudo viven en un estado de «tierra de nadie».

Poseen permisos amplios y, con frecuencia, credenciales que nunca caducan, convirtiéndolas en un objetivo perfecto para los atacantes que han aprendido a buscar y explotar estos «callejones oscuros» de la infraestructura.

Un estudio reciente reveló que el 79% de las organizaciones ha sufrido una brecha relacionada con la identidad en los últimos dos años, una estadística que subraya la urgencia de abordar estos fallos sistémicos.

Conclusión: gobernar la identidad para gobernar el futuro

La narrativa ha cambiado. La seguridad ya no se trata de construir muros más altos, sino de gestionar el acceso de forma inteligente.

El perímetro tradicional se ha desvanecido, y en su lugar, la identidad se erige como la nueva frontera, el punto de control definitivo que define quién puede hacer qué en nuestro mundo digital.

IAM ha madurado para convertirse en el pilar de la ciberseguridad moderna, un imperativo estratégico que va mucho más allá del departamento de TI.

Para los líderes empresariales, el mensaje es claro: invertir en IAM no es un gasto operativo, es una inversión en resiliencia. La capacidad de una organización para definir, hacer cumplir y gobernar el acceso a sus activos digitales determinará su capacidad para prosperar en la era de la nube, la movilidad y la inteligencia artificial.

Aquellos que dominen la gobernanza de su identidad no solo se defenderán de las amenazas actuales, sino que construirán una base de confianza sólida para la innovación del mañana.

Ya no podemos permitirnos pensar en la seguridad como un castillo con foso; debemos pensar en ella como un sistema dinámico e inteligente donde la identidad es la llave que abre las puertas del futuro.

Por hoy es todo, nos vemos la próxima semana.