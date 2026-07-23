Susely Morfa González: «Nuestro pensamiento jamás será rendirnos»

«En nuestro pensamiento y filosofía de lucha no está la palabra rendición. Desde Villa Clara, vamos a seguir empujando un país por sobre retos inmensos», aseguró la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en esta central geografía, Susely Morfa González, al reconocer los avances que llevaron al territorio a obtener la condición de provincia destacada por la efemérides del Moncada.

En conferencia de prensa, Morfa González reconoció sin triunfalismos cuánto falta por hacer y subrayó que el principal protagonista de este resultado es el pueblo trabajador, «la gente que nunca se rinde».

Al valorar el reconocimiento, la secretaria expresó: «Esta condición, más que un honor, más que un orgullo, más que un motivo de satisfacción, es un gran compromiso en momentos tan difíciles, en tiempos de muchas limitaciones».

«Es, en primer lugar, un resultado del pueblo trabajador villaclareño. Y por eso quería significar, a los que no dejan caer ese espíritu de lucha, que salen todos los días, pese a las dificultades y los obstáculos, a dar la mejor sonrisa, el mejor servicio, la solución, en cada uno de los sectores».

González hizo un reconocimiento especial a los jóvenes y destacó además la unión entre el sector privado y el estatal para impulsar disímiles misiones encaminadas a ofrecer bienestar a la población.

Explicó que Villa Clara es una provincia superavitaria, lo cual debe traducirse cada vez más en desarrollo, y precisó: «Al cierre de este mes tenemos más de 1 256 millones de superávit. Este era el plan para el año, y ya al cierre del semestre logramos cumplirlo».

«Hay seis municipios de nuestra provincia que son superavitarios; esto significa que los ingresos están por encima de los gastos, para que ese financiamiento pueda revertirse en el desarrollo y en el impulso de las inversiones que den garantía a un avance sostenible en un grupo de inversiones necesarias, dirigidas a las prioridades y a los sectores estratégicos».

«La producción de alimentos, la energía renovable, los principales servicios de transporte, la propia elaboración de alimentos y las ofertas de productos de línea económica que sean más asequibles para nuestra población», puntualizó la integrante del Comité Central al referirse a esas prioridades.

Al abordar al ámbito social, hizo énfasis en la necesidad de mejorar las condiciones de la tercera edad en Villa Clara: «la calidad de múltiples indicadores de salud también para nuestro adultos mayores, el deporte, la vida saludable de los ancianos, y también un grupo de servicios a los que, por las propias limitaciones de la edad, no pueden acceder, constituye un tema muy humano en el cual trabajamos todos los días», subrayó.

«Debemos pensar en todos estos temas. La otra cuestión tiene que ver con la salud pública, el desarrollo de la cultura –porque es una provincia con una rica red de instituciones culturales que tenemos que impulsar–, y todo lo relacionado con el deporte y la atención a las personas vulnerables».

Insistió más de una vez en que, en el país, nadie quedará desamparado.

En cuanto a la inversión extranjera, aseguró que la provincia cuenta con varias carteras y atractivos por desarrollar. Sobre el tema, Morfa González afirmó:

«Villa Clara es una provincia con muchas posibilidades y una rica cartera de oportunidades en varios sectores.

«Estamos desarrollando dos frentes fundamentales: los servicios, con el asesoramiento de la Universidad Central, que también ofrece prestaciones internacionales; y los bienes, como el tabaco –hoy competimos entre las mejores provincias del país, no solo en producción sino en calidad, y en la conformación del terminado del tabaco torcido–, el carbón, la miel, las zeolitas y otros productos ya identificados».

«Se aprobó un polo exportador que es el Parque Científico Tecnológico; no teníamos polo exportador en la provincia y esto nos va a dar la posibilidad de tener soberanía para agilizar los mecanismos de exportación y que retorne la divisa al territorio. Estamos también fomentando las ventas online; la provincia ha recibido, en lo que va de año, 95 573 USD por ese concepto».

Sobre el desarrollo agrícola, la secretaria insistió en que lo principal es la entrega de tierras y seguir desterrando trabas burocráticas, y subrayó:

«Que esas tierras se trabajen, que tengan un fin productivo. Hemos eliminado muchos trámites burocráticos para evitar que se dilaten los procesos, que la tierra sea entregada lo más rápido posible y que la persona interesada la tenga y la pueda trabajar».

«Incluso los propios actores privados tienen derecho a tierra; se está priorizando a los jóvenes que solicitan tierras, y hay muchas iniciativas para sembrar tabaco en la provincia».

Agregó que el modelo de gestión de los tabacaleros ha dado resultado, prosperidad y beneficios a las familias de los productores y a las comunidades donde están enclavados, y que hoy es un ejemplo exitoso que incentiva la siembra.

En cuanto a la campaña de primavera, Morfa González señaló:

«Estamos cumpliendo con la siembra: 25 632 hectáreas, y hay que lograr plantar 26 302 en esta campaña de primavera. Se está cumpliendo con viandas, hortalizas, granos y frutales».

«Se ha hecho un esfuerzo importante con el arroz; a partir de encadenamientos con productores en El Piñón en Encrucijada y en Sagua la Grande, vamos a lograr al cierre del mes de septiembre sembrar las 10 000 hectáreas de arroz comprometidas».

«Esto nos pone en una mejor situación, porque ese arroz irá dirigido a que el Estado lo compre, y es parte de los subsidios a las personas para que puedan acceder a su compra; vamos a poder tener nuestra autonomía en ese sentido».

También se refirió a las Mipymes y al encadenamiento estatal–no estatal para poner productos en la bodega:

«Tenemos un grupo de más de 60 que hoy están importando alimentos, y trabajamos para que se pongan en bodega».

«Existe una experiencia en Villa Clara, de conjunto con el Comercio y la Gastronomía, que será la primera asociación entre estatal y no estatal en la provincia. Ya en Caibarién y en otros municipios tenemos experiencia en cómo poner más de seis productos en bodega –azúcar, sal, aceite, arroz, granos, aseo–, de modo que, a partir del subsidio a las personas, puedan tener capacidad financiera para comprar lo básico. Hacia ahí tenemos que ir».

Y al referirse a los desafíos de la comercialización, la integrante del Comité Central explicó:

«La comercialización sigue siendo un reto. Debemos sembrar para que haya bastantes productos, y entonces el mercado regular también; en la medida en que haya más productos, los precios tienen que ir cediendo».

En cuanto a la recuperación del porcino, explicó que se viene recuperando Placetas como polo productivo y que muchos productores tabacaleros también tienen ese encadenamiento.

Aseguró que, aunque se garantiza el huevo a embarazadas, niños hasta 15 años y a las dietas, es necesario venderlo a toda la población.

Sobre la leche, Morfa González precisó:

«Hoy tenemos abastecidas más de 1 000 bodegas en la provincia. Se está recogiendo la leche con destino a Santa Clara, y el resto de las bodegas están tomando alternativas con triciclos eléctricos o carretones a caballo; al productor se le entrega y se le paga el acarreo».

«Esto nos ha dado la posibilidad de que muchos municipios estén dando leche no solo al niño, sino también al anciano y a la embarazada, y de encadenar varios derivados: hay municipios que hacen su helado, arroz con leche, dulces, y a partir de un precio asequible compran la leche al productor. Es una opción que tiene nuestro pueblo, y la leche tiene un destino dirigido a la población».

Insistió en la necesidad de recuperar las pescaderías, la pesca de plataforma y la acuicultura, y subrayó:

«Revisamos varios modelos de negocio para la pesca y la acuicultura, para que se encadenen y nos den la posibilidad de recuperar la venta en pescaderías y los derivados de estas proteínas».

«También tenemos que ir recuperando las heladerías y las pizzerías. Se trabaja intensamente en un programa en el Coppelia para encadenar la planta de helado; el Coppelia sigue siendo estatal y va a vender la bola a un buen precio, por debajo de los 40 pesos, con calidad».

«Nuestro pueblo va a poder comprar batido, yogur y otros derivados en el Coppelia de Santa Clara, y ya funcionan varios en la provincia. La idea es recuperar los tres Coppelias municipales a partir de modelos de negocio con precios económicos».

«Así tenemos que ir recuperando las pizzerías y cafeterías a precios accesibles, de línea económica. Debemos lograr que el sector privado tenga la voluntad de vender productos más baratos, y lo haremos de conjunto con las formas de gestión estatal y bases productivas».

Sobre los Sistemas de Atención a la Familia (SAF), aseguró que constituyen un tema muy importante en las agendas y explicó:

«Tenemos que seguir buscando ancianos y personas que no están dentro de los Casas de Abuelos pero que necesitan sus cuidados, porque se quedaron solos o no tienen ayuda económica. Lo estamos trabajando por zona de defensa, y hay mucha disposición del sector privado y estatal para apadrinar y atender a las personas vulnerables».

«Por ejemplo, la Empresa Electromecánica ofrece almuerzo y trabajo a un grupo de ancianos jubilados de esa propia entidad; la Empresa Forestal les da alimento a 20 ancianos por menos de 15 pesos, y el que no puede pagar lo asume la propia empresa. No podemos abandonar ni por un minuto el tema del enfoque social, la responsabilidad con quienes necesitan ayuda y las personas con mayor vulnerabilidad».

En materia de salud, Villa Clara sigue enfocada en obtener mejores indicadores, entre ellos la significativa disminución de la mortalidad infantil. Al respecto, Morfa González detalló:

«Tenemos una mortalidad infantil de 6,6 por mil nacidos vivos; trabajamos fuerte con mucha escasez y restricciones producto del bloqueo y del genocida cerco petrolero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano, sin embargo, tenemos cero mortalidad materna gracias al extraordinario esfuerzo de nuestro personal de salud».

«Estamos en un proceso inversionista fuerte en el Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro: se han intervenido más de 43 servicios, y hoy se realiza una remodelación completa del Cuerpo de Guardia y de Urgencias, se intervienen todos los salones de Cirugía, y vamos a recuperar la sala de Terapia Intensiva y el servicio de Cirugía de Mínimo Acceso».

«En el Hospital Provincial se reintervino totalmente la parte hidrosanitaria, después de 37 años sin una inversión de ese tipo, lo que garantiza más de 80 años de calidad. También trabajamos en el Hospital Pediátrico, que ha sido abrazado por la familia tabacalera villaclareña; los productores han creado una cuenta para financiar, junto al presupuesto estatal, la intervención de la Terapia Intensiva, la Consulta Externa y nuevos servicios».

«Mejoramos las condiciones de los médicos, sus cuartos de guardia y su alimentación, y vamos a inaugurar una juguetería con precios asequibles para los niños hospitalizados, con un cupón para las familias, y una panadería que dará pan gratis al Hospital y a mejor precio para médicos, trabajadores y pacientes».

«En el transporte hospitalario, garantizamos el servicio de Hemodiálisis a 208 pacientes con autos eléctricos nuevos, y Taxi Cuba cubre las rutas para Oncología, que atiende a más de 427 pacientes con quimioterapia».

Sobre el cambio de matriz energética, la integrante del Comité Central explicó:

«Hoy nuestra provincia tiene instalados 24,74 MW de fuentes renovables: 5,3 en el sector estatal –y esto va a crecer, porque hay más de 200 entidades estatales con energía renovable– y 16,2 en el sector residencial. Más de 30 000 viviendas tienen paneles fotovoltaicos».

«Tenemos nuevas inversiones; trabajamos con la UNE en parques de baterías acumulativas y en encadenamientos mixtos para la Hidroeléctrica. Hoy la Hidroeléctrica Hanabanilla genera 14 MW, y en semanas puede llegar a 28 y hasta 47 MW».

«También iniciaremos la inversión en la Peché en la presa Alacranes, que aportará 3 MW/h, y trabajamos en la limpieza de paneles para recuperar 10 MW más».

La energía del sol llega a hogares de ancianos y maternos, sucursales bancarias, centros asistenciales y de telecomunicaciones.

«Tenemos 14 hogares maternos, 21 hogares de ancianos, 32 funerarias, 42 bancos, 69 policlínicos y 29 sitios de telecomunicaciones con sistemas fotovoltaicos. En los próximos días se completarán los 13 municipios, lo que dará soberanía también en las comunicaciones».

En cuanto al transporte, la secretaria señaló:

«Tenemos encadenadas 42 rutas en la provincia, a 50 pesos en moneda nacional dentro de la ciudad de Santa Clara. Nuestra provincia tiene ocho solineras –estaciones de carga– que ofrecen de manera gratuita la posibilidad de cargar teléfonos y otros dispositivos, y también sirven como puntos de información y servicios gastronómicos».

«Para el 26 de julio inauguraremos tres nuevas solineras en Santa Clara, y se entregarán 16 contenedores con paneles solares, uno por municipio y tres para la capital provincial, que se colocarán en consejos populares».

Sobre la iluminación, Morfa González agregó:

«Estamos trabajando en la iluminación de toda la provincia. Hemos puesto más de 1 700 lámparas solares. Para el 26 de julio seguiremos iluminando repartos en Santa Clara y pondremos más de 1 400 lámparas en el resto de los municipios».

«También renovaremos la iluminación en avenidas, rotondas, el boulevard, parques y centros recreativos, para que funcionen incluso sin electricidad».

La primera secretaria mencionó además la recuperación de espacios recreativos y deportivos:

«Se están renovando las hamburgueseras y los servicios gastronómicos, se recuperan los servicios nocturnos para los jóvenes con un encadenamiento muy bueno, y hay un nuevo proyecto en el Sandino para recuperar las luces del estadio, así como servicios muy variados en sus alrededores, y la Academia de Béisbol para nuestros niños y prospectos».

Finalmente, Susely Morfa González felicitó al pueblo de Caibarién por obtener la sede de las celebraciones por la efemérides del Moncada en esta central geografía.

«Caibarién es un pueblo que ha estado protagonizando muchísimas tareas».

«Hoy Caibarién necesitaba un impulso; así se trabaja en toda la zona del Malecón, que ha cambiado y dado un giro tremendo en la recreación y los servicios, en el restaurante El Pescador, parques infantiles, el hospital, la casa de abuelos, el hogar de ancianos y el hogar materno, para beneplácito de nuestro pueblo».

«En nuestro pensamiento y filosofía de lucha no está la palabra rendición», aseguró la primera secretaria del Partido en Villa Clara Susely Morfa González a propósito de la efemérides del Moncada y al convocar a los villaclareños a seguir empujando un país desde el centro de la isla.