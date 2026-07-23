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Denunció Cuba bloqueo en Conferencia de Cooperación Iberoamericana

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

La Habana, 22 jul (ACN) Cuba participó en la III Reunión de Coordinadores Nacionales y de Responsables de Cooperación de la Conferencia Iberoamericana, celebrada los días 20 y 21 de julio en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España en Madrid.  

   Según informó el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) desde su perfil en la red social Facebook, el encuentro formó parte del proceso preparatorio de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, prevista en Madrid para noviembre de 2026.

   Durante las sesiones, las delegaciones examinaron el informe del Secretario General Iberoamericano, los avances de las reuniones ministeriales y la proyección exterior de la Comunidad.  

   Los organismos del Sistema Iberoamericano —Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica y Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura— presentaron el balance de sus actividades del último año.  

   La agenda incluyó un diálogo con los Estados Observadores Asociados y las primeras rondas de negociación de la declaración que adoptarán las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno.  

   En el ámbito de la cooperación, se abordó la planificación operativa, el protocolo de gobernanza y el proyecto de declaración de la Cumbre.  

   La delegación cubana reafirmó su compromiso con el multilateralismo, el Derecho Internacional y la solución pacífica de las controversias, así como con el fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana como espacio de diálogo y cooperación.  

   Cuba denunció el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, el cerco energético y la amenaza sistemática de agresión militar, en violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.  

   La Conferencia Iberoamericana reúne a veintidós países de América Latina y la Península Ibérica unidos por vínculos históricos, culturales y lingüísticos, y la Cumbre constituye la instancia superior de orientación política de la Comunidad.  

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