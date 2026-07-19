¡Felicidades a todos los niños y niñas de Cuba!

Fuente de inspiración y vida

Son nuestros pequeños los que encienden la emoción, el ímpetu y los sueños de seguir creando. En Cuba, por ellos y para ellos, este tercer domingo de julio celebramos el Día de los Niños, porque representan el porvenir de nuestra sociedad

La decisión de conmemorar esta fecha se tomó el 6 de julio de 1974, durante un intercambio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, con los pioneros en el campamento de exploradores Volodia. Desde ese fecha, en cada rincón de nuestro país, unido a las actividades veraniegas, las organizaciones, instituciones y las familias procuran regalarles la mejor celebración posible, y que sus rostros se iluminen de alegría y felicidad. A cada puerta de los hogares maternos, casas de niños sin amparo familiar, salas especializadas de pediatría,

y desde la fuerza de la Red Juvenil Comunitaria, se lleva un mensaje de amor, apoyo, bienestar y esperanza