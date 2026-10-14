El filme cubano «Neurótica Anónima» está entre los nominados a los Premios Goya

El largometraje Neurótica Anónima, dirigido por Jorge Perugorría y encabezado por Mirtha Ibarra —ambos galardonados con el Premio Nacional de Cine—, figura entre los nominados a los Premios Goya en la categoría de «Mejor Película Iberoamericana», a propuesta del Comité de Expertos del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos.

El guion bebe de una pieza teatral escrita por la propia Ibarra. A lo largo de 90 minutos, la historia sigue a un grupo pequeño y heterogéneo de trabajadores que se empeñan en evitar el cierre de su cine, amenazado por un posible derrumbe, aunque existan razones objetivas para clausurarlo.

En ese recorrido, el filme reflexiona sobre el lugar que ocupa el séptimo arte en la vida de las personas y rinde tributo a numerosas obras cubanas y foráneas mediante guiños y referencias tejidos en la trama.

Por la pantalla desfilan Roberto Perdomo, Joel Angelino, Osvaldo Doimeadiós, Andrea Doimeadiós, Carmen Ruiz, Daniel Triana y Yordi Morejón, a los que se suman Fernando Hechavarría, Néstor Jiménez, Paula Alí, Mario Limonta, Tahimí Alvariño, Hilario Peña, Benicio del Toro y Susana Pous, junto a muchos otros artistas.

El cine dentro del cine y las autorreferencias se entrelazan en una propuesta donde lo poético convive con lo más crudo y, por momentos, surrealista de la cotidianidad.

Con música original de José María Vitier, la película contó con la producción del ICAIC, Ítaca Films y An Ag Studios Company. Su recorrido, tanto en la Isla como en el exterior, ha estado marcado por diversos galardones.

En el 46 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano se ubicó entre las propuestas más ovacionadas por el público cubano y obtuvo varios premios colaterales.

(Con información de Granma)