Cuba denuncia presiones del Gobierno de EE. UU. a miembros de la ONU

Con reiteradas mentiras y nuevas acciones, el Gobierno de EE. UU. intenta silenciar el acto de castigo colectivo contra el pueblo cubano y hacer cómplice a la comunidad internacional.,

«El Secretario de Estado de EE. UU., nervioso y ansioso frente a otra nueva derrota en Naciones Unidas, está presionando y chantajeando a Jefes de Estado y Gobierno de varios países para que cambien su voto contra el bloqueo en la Asamblea General de la ONU».

De esa forma, el miembro del Buró Político del Partido y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este miércoles, por medio de la red social X, las «reiteradas mentiras y nuevas acciones» del Departamento de Estado de la nación norteña, con las que «intenta silenciar el acto de castigo colectivo que comete contra el pueblo cubano y hacer cómplice de esa barbarie al resto de la comunidad internacional».

El Secretario de Estado de EEUU, nervioso y ansioso frente a otra nueva derrota en Naciones Unidas, está presionando y chantajeando a Jefes de Estado y Gobierno de varios países para que cambien su voto contra el bloqueo en la Asamblea General de @ONU_es. Con sus reiteradas mentiras y nuevas acciones intenta silenciar el acto de castigo colectivo que comete contra el pueblo cubano y hacer cómplice de esa barbarie al resto de la comunidad internacional. #CubaNoEsUnaAmenaza El Bloqueo Sí.— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 14, 2026

A la par, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, refirió en redes sociales: «A la mayor potencia económica, tecnológica y militar del planeta no le basta con imponer un castigo colectivo a todo el pueblo de Cuba, y deprimir el nivel y las condiciones de vida de toda la población con el ánimo de inducir una crisis humanitaria.

«Ante el aislamiento político y moral de esa agresión genocida, dedica cuantiosos recursos para presionar a los gobiernos del mundo con el objetivo de que estos cambien su tradicional posición en demanda de que se ponga fin al abuso y el crimen», denunció.

Al respecto, remarcó que «el Secretario de Estado de EE. UU. anda zancaneando de país en país y llamando por teléfono a mandatarios en desesperado esfuerzo de intimidar, chantajear y prometer zanahorias a gobiernos de todas las latitudes».

Además, añadió que «la meta, en el año de mayor reforzamiento de la guerra económica, es culpar al agredido, desacreditar a la víctima e intentar así cambiar una posición que la comunidad internacional ha sostenido histórica e inconfundiblemente en rechazo al bloqueo económico».

Las presiones y amenazas de la Casa Blanca a terceros países tienen lugar a solo días de que, en la Asamblea General de la ONU, sea presentado nuevamente el informe «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba», el cual históricamente ha recibido el respaldo mayoritario de los miembros en ese escenario.