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Cuba denuncia presiones del Gobierno de EE. UU. a miembros de la ONU

Jose Antonio Zuloaga Martínez

Con reiteradas mentiras y nuevas acciones, el Gobierno de EE. UU. intenta silenciar el acto de castigo colectivo contra el pueblo cubano y hacer cómplice a la comunidad internacional.,

«El Secretario de Estado de EE. UU., nervioso y ansioso frente a otra nueva derrota en Naciones Unidas, está presionando y chantajeando a Jefes de Estado y Gobierno de varios países para que cambien su voto contra el bloqueo en la Asamblea General de la ONU».

De esa forma, el miembro del Buró Político del Partido y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este miércoles, por medio de la red social X, las «reiteradas mentiras y nuevas acciones» del Departamento de Estado de la nación norteña, con las que «intenta silenciar el acto de castigo colectivo que comete contra el pueblo cubano y hacer cómplice de esa barbarie al resto de la comunidad internacional». 

El Secretario de Estado de EEUU, nervioso y ansioso frente a otra nueva derrota en Naciones Unidas, está presionando y chantajeando a Jefes de Estado y Gobierno de varios países para que cambien su voto contra el bloqueo en la Asamblea General de @ONU_es. Con sus reiteradas mentiras y nuevas acciones intenta silenciar el acto de castigo colectivo que comete contra el pueblo cubano y hacer cómplice de esa barbarie al resto de la comunidad internacional. #CubaNoEsUnaAmenaza El Bloqueo Sí.— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 14, 2026

A la par, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, refirió en redes sociales: «A la mayor potencia económica, tecnológica y militar del planeta no le basta con imponer un castigo colectivo a todo el pueblo de Cuba, y deprimir el nivel y las condiciones de vida de toda la población con el ánimo de inducir una crisis humanitaria.

«Ante el aislamiento político y moral de esa agresión genocida, dedica cuantiosos recursos para presionar a los gobiernos del mundo con el objetivo de que estos cambien su tradicional posición en demanda de que se ponga fin al abuso y el crimen», denunció.

Al respecto, remarcó que «el Secretario de Estado de EE. UU. anda zancaneando de país en país y llamando por teléfono a mandatarios en desesperado esfuerzo de intimidar, chantajear y prometer zanahorias a gobiernos de todas las latitudes».

Además, añadió que «la meta, en el año de mayor reforzamiento de la guerra económica, es culpar al agredido, desacreditar a la víctima e intentar así cambiar una posición que la comunidad internacional ha sostenido histórica e inconfundiblemente en rechazo al bloqueo económico».

Las presiones y amenazas de la Casa Blanca a terceros países tienen lugar a solo días de que, en la Asamblea General de la ONU, sea presentado nuevamente el informe «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba», el cual históricamente ha recibido el respaldo mayoritario de los miembros en ese escenario. 

Jose Antonio Zuloaga Martínez

Jose Antonio Zuloaga Martínez

Periodista, director de programas en CMHS Radio Caibarién.

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