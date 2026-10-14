Rumbo al Pre-Mundial Sub-18: Revelada la selección cubana de béisbol

La escuadra antillana, que buscará uno de los boletos mundialistas en República Dominicana, ya tiene nombres.

Con la mira puesta en el Campeonato Panamericano de la categoría, que acogerá la localidad dominicana de Boca Chica del 22 al 29 de octubre, la Federación Cubana de Béisbol y Softbol anunció oficialmente la nómina de 20 peloteros que integran la selección Cuba Sub-18.

​El certamen reunirá a 12 selecciones divididas en tres grupos. Los dos primeros clasificados de cada llave avanzarán a la Súper Ronda, mientras que los restantes disputarán la Ronda de Colocación. Al finalizar la competencia, los cuatro primeros lugares obtendrán el boleto directo a la Copa del Mundo de la categoría, fijada del 17 al 26 de septiembre de 2027 en Pingtan, China.

​Bajo el mando del estratega villaclareño Alexei Moré Rodríguez, el conjunto cubano quedó integrado por:

Receptores (2): Frank J. Frías Castro (GRA) y Goar Daniel Pérez Vaca (VCL).

Jugadores de cuadro (6): Samuel Matos Espinosa (SCU – Capitán), Anthony I. Navarro Benítez (MTZ), Dariel R. Cabrera Díaz (GRA), Yamián González Beato (MTZ), Jorge L. Valera Madrazo (CFG) y César A. González Osorio (CFG).

Jardineros (5): Frederich Cepeda Echemendía (SSP), Dairon M. Suárez (LTU), Dairon O. Espinosa Aguilar (GRA), Anthony Rangel Abreu (VCL) y Adrián Rangel Abreu (VCL).

Lanzadores (7): Jesús A. López Arrechera (SSP), Luis D. Rodríguez Cruz (HOL), Osmar Forteza Rubido (PRI, zurdo), Ronaldo Crusa García (PRI, zurdo), Chrystoffer Sarría Remior (CFG, zurdo), Marlon J. Rubalcaba Rodríguez (SCU, zurdo) y Dayron Reyes de la Cruz (CMG).

​Grupos del torneo y calendario antillano

​La novena cubana quedó ubicada en el grupo B, donde se medirá ante potencias de la región.

​Grupo A: Estados Unidos, República Dominicana, Brasil y Curazao.

Grupo B: Venezuela, México, Nicaragua y Cuba.

Grupo C: Puerto Rico, Colombia, Panamá y Canadá.

​El calendario de la primera fase para Cuba se disputará en días consecutivos:

​Martes 22 de octubre: Cuba vs. Venezuela (11:30 a.m.)

Miércoles 23 de octubre: Cuba vs. México (9:00 a.m.)

Jueves 24 de octubre: Cuba vs. Nicaragua (9:00 a.m.)

​La Súper Ronda y la Ronda de Colocación están programadas del domingo 25 al miércoles 28 de octubre, mientras que la jornada final y la discusión de las medallas tendrán lugar el jueves 29 de octubre.