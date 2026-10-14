Venta de Garaje en Caibarién destina racaudación a la atención veterinaria

Una venta de garaje en Caibarién reunió 58 340 pesos destinados a la atención veterinaria de animales en situación de vulnerabilidad.

La solidaridad volvió a hacerse presente en Caibarién durante la venta de garaje organizada el pasado sábado 10 de octubre por el grupo de protección animal Huellas de Esperanza, una iniciativa que logró recaudar un total de 58 340 pesos, gracias a las ventas y las donaciones de personas comprometidas con el bienestar animal.

De acuerdo con el balance compartido por sus integrantes, la actividad permitió reunir 41 860 pesos mediante ventas en efectivo y otros 3 200 a través de pagos con tarjeta. A ello se sumaron 11 280 pesos depositados en la cajita de donaciones y 2 000 pesos recibidos por esa misma vía electrónica.

Más allá de la cifra alcanzada, el verdadero significado de esta jornada está en el destino de los recursos: contribuir al pago de consultas, tratamientos, análisis y cirugías para animales en situación de calle, así como para aquellos cuyos propietarios atraviesan dificultades económicas y no pueden asumir los gastos de la atención veterinaria.

El trabajo de Huellas de Esperanza responde a una realidad que requiere sensibilidad, responsabilidad y participación colectiva. La atención de los animales abandonados y la ayuda a las familias en situación de vulnerabilidad constituyen tareas que demandan recursos, tiempo y una voluntad que debe sostenerse más allá de las campañas puntuales.

Por eso, el apoyo de la población resulta fundamental. Cada compra, cada donación y cada gesto de colaboración contribuyen a mantener esta labor, que no solo busca aliviar el sufrimiento animal, sino también promover una cultura de respeto, protección y tenencia responsable.

Detrás de la fotografía del equipo que hizo posible la jornada hay muchas horas de esfuerzo y entrega. Incluso quienes no aparecen en la imagen formaron parte de la actividad. Es el caso de Yaima Román Flores, quien estuvo presente desde temprano, pero debió marcharse para atender a un perrito enfermo. También se sumaron personas dispuestas a donar y realizar sus aportes.

Los integrantes del grupo recuerdan una precisión importante: Huellas de Esperanza no cuenta con un refugio. Su labor se desarrolla mediante acciones de protección y ayuda que necesitan el respaldo ciudadano para continuar atendiendo los casos que llegan a su conocimiento.

En Caibarién, cada iniciativa de este tipo abre una oportunidad para demostrar que el bienestar animal es una responsabilidad compartida. La colaboración económica es indispensable, pero también lo son la denuncia responsable del maltrato, la adopción consciente, la prevención del abandono y el compromiso de cada propietario con el cuidado de sus animales.

Los 58 340 pesos recaudados representan una contribución concreta. Sin embargo, el resultado más significativo, como reconocen los propios integrantes de Huellas de Esperanza, es la conciencia que ha ido ganando la comunidad sobre la necesidad de cuidar y proteger a los animales.

Porque una sociedad más sensible también se construye a partir de cómo trata a los seres más vulnerables. Y cuando una comunidad decide involucrarse, la esperanza deja de ser solo una palabra para convertirse en acciones que salvan vidas.

📸Fotos tomadas del.perfil del grupo Huellas de Esperanza