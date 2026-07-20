Felicita Díaz-Canel a niños cubanos

La Habana, 19 jul (ACN) Desde su perfil en la red social X, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, felicitó a los niños en su día, celebrado en Cuba cada tercer domingo de julio.

«Felicidades a los pequeños gigantes, guardianes del futuro de la Patria en este día especial», escribió el mandatario en un mensaje divulgado en esa plataforma digital.

El Presidente añadió: «Siempre velaremos por nuestra niñez, hasta en las horas más difíciles», en referencia a la prioridad que concede el Estado cubano a la protección de la infancia.

Díaz-Canel recordó que la conmemoración del Día de los Niños en Cuba tuvo como inspirador a un pionero que «más de una vez se dejó anudar la pañoleta mientras conversaba con pioneros cubanos», evocando la idea del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien tanta felicidad ofreció a los niños.