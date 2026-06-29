Abordaje multidisciplinario de la obesidad mórbida

Un enemigo silencioso que limita la vida y amenaza la salud: la obesidad mórbida, más allá de los números del IMC, es una condición que transforma el día a día

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La obesidad mórbida es un tipo extremo de obesidad que implica un exceso significativo de grasa en el cuerpo, lo que representa un serio riesgo para la salud y complica las actividades cotidianas. Suele diagnosticarse cuando el índice de masa corporal (IMC) de una persona es igual o mayor a 40 o a partir de 35 si existen enfermedades relacionadas como diabetes, hipertensión o problemas del corazón. Esta condición puede surgir de una mezcla de factores genéticos, hormonales, psicológicos, dietéticos y de estilo de vida, afectando tanto la salud física como emocional de quienes la sufren.

La obesidad mórbida incrementa notablemente el riesgo de desarrollar enfermedades graves, como la apnea del sueño, enfermedades del corazón, problemas en las articulaciones y ciertos tipos de cáncer. Asimismo, puede causar dificultades para moverse, una sensación constante de cansancio y una reducción en la calidad de vida. El tratamiento suele incluir ajustes en la dieta, ejercicio supervisado, apoyo psicológico y en algunos casos, medicación o cirugía bariátrica. Prevenir y tratar la enfermedad en sus primeras etapas es crucial para disminuir complicaciones y mejorar la salud general del individuo.

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Enfoque multidisciplinario para la obesidad mórbida

El enfoque multidisciplinario para tratar la obesidad mórbida implica la colaboración de diversos profesionales de la salud, con el fin de abordar de manera completa las causas y efectos de esta afección. Dado que la obesidad mórbida impacta tanto el estado físico como el bienestar emocional y social de la persona, no puede abordarse solo mediante dietas o actividad física aisladas. Por lo tanto, el tratamiento necesita de la contribución de médicos, nutricionistas, psicólogos, endocrinólogos, fisioterapeutas, y, en algunas situaciones, cirujanos bariátricos.

El médico es la persona responsable de examinar el estado general de salud del paciente y identificar enfermedades vinculadas como diabetes, hipertensión o problemas cardiovasculares. El nutricionista crea un plan de alimentación adaptado que permita perder peso de manera saludable y a largo plazo, considerando las necesidades y rutinas de cada individuo. Al mismo tiempo, el especialista en ejercicio o fisioterapeuta sugiere actividades físicas apropiadas para la condición del paciente, buscando mejorar la movilidad, la resistencia y la calidad de vida sin comprometer su salud.

El apoyo psicológico también es fundamental en el tratamiento multidisciplinario. Muchas personas que sufren de obesidad mórbida experimentan ansiedad, depresión, baja autoestima o trastornos alimentarios que complican el manejo del peso. La asistencia emocional permite al paciente adoptar hábitos saludables, fortalecer su motivación y mejorar su relación con la alimentación y su propio cuerpo. Además, involucrar a la familia y el entorno social facilita la adherencia al tratamiento y ofrece apoyo emocional durante el proceso.

En situaciones donde las terapias tradicionales no ofrecen resultados satisfactorios, el personal médico podría contemplar la cirugía bariátrica como una opción de tratamiento. No obstante, esta operación exige un análisis completo antes y un monitoreo constante después para garantizar alteraciones duraderas en los hábitos de vida. La colaboración de todos los especialistas permite un manejo más eficiente de la obesidad extrema, reduciendo el riesgo de complicaciones y mejorando la salud física, emocional y social del paciente.