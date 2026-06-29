Mundos Conectados, y el arte de volver a la infancia

Con esta entrega, Adrián Gómez Sancho reafirma su lugar dentro de la plástica cubana contemporánea

La Galería Carmen Montilla, ubicada en La Habana Vieja, se prepara para acoger el próximo 3 de julio, a las 4:00 p.m., la inauguración de Mundos Conectados, la más reciente exposición personal del artista plástico matancero Adrián Gómez Sancho, una de las figuras más sólidas del panorama artístico contemporáneo de la Atenas de Cuba.

Con una trayectoria marcada por la coherencia estética y la persistencia creativa, Gómez Sancho presenta en esta ocasión un proyecto que desplaza su mirada hacia los territorios de la infancia, no como simple evocación nostálgica, sino como espacio legítimo de creación y discurso visual.

La muestra, compuesta por diez piezas, se construye a partir del diálogo entre dibujos infantiles y el universo simbólico del artista. En este proceso, los trazos espontáneos de niños, muchos de ellos hijos de personas cercanas a su entorno, se convierten en el punto de partida para una serie de obras donde la intervención del creador no anula, sino que potencia la autenticidad original.

Lejos de los códigos académicos o las representaciones previsibles, los dibujos seleccionados destacan por su frescura, su libertad formal y esa aparente “imperfección” que define la sinceridad del gesto infantil. Gómez Sancho asume esos elementos como materia viva, integrándolos a su lenguaje visual caracterizado por la figuración y el simbolismo.

El resultado es una serie donde cada pieza funciona como un espacio de encuentro. En ellas convergen dos formas de entender la creación: la intuición libre de la infancia y la conciencia estructurada del artista. Este cruce genera nuevas narrativas visuales que invitan al espectador a una lectura directa, emocional y abierta.

Entre las obras destaca una pieza compuesta por cuarenta pequeños formatos que, a manera de mosaico, articula múltiples visiones del entorno. Este conjunto amplifica la diversidad de miradas y refuerza la idea de lo colectivo dentro del proceso creativo.

El proyecto encuentra uno de sus impulsos conceptuales en la obra El mecedor de las cargas rigidiza y en la simbología del caballito de madera, elemento que remite al juego, la memoria y las primeras experiencias sensoriales. A partir de esta imagen, el artista construye un puente entre pasado y presente, entre lo íntimo y lo compartido.

Mundos Conectados no solo propone una exploración estética, sino también una reflexión sobre la autenticidad, la memoria afectiva y la capacidad del arte para establecer vínculos entre generaciones. En este sentido, la exposición trasciende lo visual para situarse como experiencia sensible.

La muestra permanecerá abierta durante los meses de julio y agosto y contará, además, con una programación que incluye talleres dirigidos al público infantil, reforzando así el carácter participativo del proyecto.

Con esta entrega, Adrián Gómez Sancho reafirma su lugar dentro de la plástica cubana contemporánea, apostando por una obra que dialoga con el espectador desde la emoción, la honestidad y la constante reinvención de su lenguaje.