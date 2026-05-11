lunes, mayo 11, 2026
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Homenaje a las madres villaclareñas en su día

Tomado de CMHW

Desde bien temprano, este segundo domingo de mayo, las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en Villa Clara y Santa Clara homenajearon a las madres villaclareñas, en especial a tres exponentes de la ciudad de Santa Clara.

La comitiva estuvo integrada por Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en Villa Clara; Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de la provincia, y Diamela López Valdés, primera secretaria del partido en Santa Clara. 

El primer punto del periplo fue la la casa de Marta Anido Gómez-Lubián, una madre que representa la cultura y la historia de la urbe capital.

Además visitaron el hogar de Ernestina Trimiño, cantante y fundadora del Quinteto Criollo, voz indiscutible de la música campesina en Villa Clara. Como también es Caridad González, o la abuela, como se le conoce en el mundo de la literatura, una poetisa q a pesar de su edad, siempre busca nuevas formas de contar sus historias.

Homenaje a Ernestina Trimiño, cantante y fundadora del Quinteto Criollo. Foto del autor.

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