Cubavisión presenta nueva telenovela brasileña

Cubavisión estrena hoy en su horario estelar después del Noticiero de las 8, Manía de ti, telenovela brasileña de João Emanuel Carneiro. Otra historia de uno de los autores más irreverentes de la televisora Globo. En Cuba cuenta con muchos seguidores. Aunque en este caso las opiniones llegan divididas.

La novela despertó grandes expectativas en Brasil desde antes de su estreno, precisamente porque el nombre de Carneiro suele asociarse a producciones intensas, polémicas y capaces de sacudir las fórmulas más convencionales del melodrama televisivo.

Sin embargo, la recepción de Manía de ti terminó marcada por criterios encontrados. Algunos espectadores consideraron que la historia abusaba de los giros dramáticos y de ciertas situaciones extremas, mientras otros defendieron justamente ese carácter imprevisible como una de sus mayores virtudes.

Parte de la crítica brasileña señaló problemas de ritmo narrativo y cuestionó la construcción de algunos personajes. También hubo quienes sintieron que determinados conflictos se extendían demasiado o derivaban hacia zonas excesivamente melodramáticas.

No obstante, otros comentaristas reconocieron la capacidad de la novela para generar debate público y mantener la tensión emocional. Incluso sus detractores admitieron que pocas producciones recientes lograron movilizar tantas discusiones en redes sociales y espacios especializados.

Otro de los aspectos más elogiados fue la factura visual. Las locaciones marítimas, los paisajes tropicales y el cuidado de la fotografía contribuyen a construir una atmósfera sofisticada, sensual y a ratos inquietante, muy coherente con el universo narrativo que propone la obra.

La historia se centra en Viola y Luma, dos mujeres nacidas el mismo día, pero marcadas por orígenes sociales muy distintos. El destino las reúne años después, cuando una amistad aparentemente sólida comienza a fracturarse por el amor, la ambición y las traiciones.

A partir de ese punto, la novela despliega una trama donde las pasiones se mezclan con el suspenso y la manipulación psicológica. Hay secretos familiares, rivalidades afectivas y personajes capaces de alterar constantemente el rumbo de los acontecimientos.

El elenco reúne a figuras muy populares de la televisión brasileña. Destacan Gabz, Agatha Moreira, Chay Suede y Nicolas Prattes en los roles centrales, acompañados además por actrices de gran prestigio como Adriana Esteves, Mariana Ximenes y Eliane Giardini.

Especial atención merece la presencia de Adriana Esteves, actriz asociada a algunos de los personajes más memorables de las telenovelas contemporáneas brasileñas. Su participación constituye, para muchos espectadores, uno de los principales atractivos del dramatizado.

La producción contó con dirección artística de Carlos Araújo y fue realizada para el horario estelar de Globo.

Con sus excesos, riesgos y zonas polémicas, Manía de ti llega ahora a la Televisión Cubana precedida por el debate. Hoy es el primer capítulo. Por supuesto, vendrán los correspondientes acercamientos críticos.