Gestos que salvan

El Sindicato de Educación, la Ciencia y el Deporte (SNTECD) realizó una donación al Hogar Materno de Caibarién, como parte de las actividades conmemorativas por el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el Día Internacional de los Trabajadores.

En representación del sector deportivo, Irenaida Fernández Pérez entregó artículos de uso personal a nombre de los trabajadores del Inder, acompañada por Carmen González Washington, jefa del Departamento de Actividades Deportivas del municipio. Por su parte, Rafael Marín Raymond, director de Educación, obsequió un cuadro destinado al embellecimiento del local.

Actualmente, el Hogar Materno de la Villa Blanca acoge a 12 embarazadas, de las cuales dos se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La acción del SNTECD refleja el compromiso social de los trabajadores de la educación, la ciencia y el deporte con la comunidad. Más allá de la entrega material, este tipo de iniciativas fortalece el vínculo entre las instituciones y los sectores más sensibles de la población, como las embarazadas en situación de vulnerabilidad.

El simbolismo de realizar la donación en fechas tan significativas —el natalicio de Fidel Castro y el Día Internacional de los Trabajadores— subraya la importancia de la solidaridad como valor esencial en la sociedad cubana. Estos gestos, aunque sencillos, tienen un impacto profundo en la calidad de vida de quienes más lo necesitan y reafirman la vocación humanista de las organizaciones sociales.

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