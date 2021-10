Presentando a Chapilín, el “Chamaquili” de la radio (+Audio)

Chapilín, el niño que nos habla de todo un poco, trasciende las fronteras de Radio Caibarién gracias al proyecto Creativa. Su creadora y el propio Chapilín nos cuentan detalles de su surgimiento y la necesidad de pensar la vida con la voz de la infancia

“Me gusta mucho ser Chapilín porque todas las cosas que me imagino las puedo compartir a través de la radio con los oyentes que nos escuchan”.

Chapilín o Ricardo Chávez Puentes. Un niño para pensar la vida con la necesidad de construir en todos los espacios posibles.

Nacido en Radio Caibarién de la mano de Maritza Jiménez Pérez, asesora, directora, guionista y abuela en la vida real de Chapilín, busca enseñarnos desde la mirada infantil los temas o situaciones más comunes en un contexto puramente cubano.

“Chapilín surge a partir de Chamaquili en la televisión. Yo dije: si hay un personaje infantil que dice tantas cosas buenas sobre la covid para la televisión, ¿porque no puede haber uno para la radio? Después se me ocurrió que Chapilín podía hablar también de otros temas no sólo de la covid; valores, enseñanza de todo tipo, nuestro idioma, medio ambiente… Surge Chapilín entonces con esa idea”.

Chapilín. ¿De dónde viene el nombre?

“El nombre de Chapilín está porque yo lo quería situar en nuestro Caibarién. En Caibarién se llama generalmente a los niños “chapines” y de esta palabra nació, con la idea de varias personas, ese nombre Chapilín: un niño que iba a hablar de todo en la radio”.

Nos explica su creadora Maritza Jiménez, quien ha encontrado en el proyecto Creativa un caudal para expandir los temas tratados por Chapilín y también para trascender las fronteras de Radio Caibarién.

“Los temas que trata Chapilín a veces surgen de las necesidades. Si hay algo en ese momento de medio ambiente, por supuesto, si el mosquito aedes aegypti es lo que está enfatizado en Caibarién pues entonces Chapilín habla del dengue. Además, de la covid y si se escucha a menudo una palabra mal dicha pues entonces Chapilín trata de, a su manera, decir cómo es la forma correcta de decir esa palabra o esa frase. Son temas que van surgiendo de lo cotidiano. También hay temas que gracias al grupo Creativa donde se ha insertado Chapilín se tratan como el deporte, el bulín, la inclusión, entre otros”.

Ricardo Chávez Puentes (Chapilín).

Chapilín no ha estado ajeno a las dinámicas impuestas por la covid. En casa se preparan los ingredientes, luego el realizador Julio César Alonso cuece la magia de los sonidos.

“En esta etapa Chapilín ha pasado un poco de trabajo porque estamos trabajando en condiciones de aislamiento. Se graba en la casa, se envía al realizador de sonido que es Julio César Alonso, él hace el montaje previa preparación. Yo inicialmente pensé en Chapilín para Caibarién, sin embargo, los temas son tan de Cuba entera que el grupo Creativa los ha compartido y se han escuchado en otros lugares de Cuba, en otras emisoras”.

Desde Caibarién llega el “Chamaquili” de la radio para hablarnos de todo un poco. Ricardo Chávez Puentes observa su entorno, selecciona y ayuda a la abuela a crear cada entrega de Chapilín.

“Si es por mí hay Chapilín para rato y para Cuba entera”.

Imágenes: cortesía de la entrevistada.