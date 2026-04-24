Llega a un millón de usuarios MiTransfer de Transfermóvil

El monedero móvil MiTransfer es la oportunidad que tiene un cliente, bancarizado o no, de participar en el ecosistema de comercio electrónico cubano

A un millón de usuarios llegó el monedero móvil MiTransfer, servicio asociado a Transfermóvil, la aplicación estrella de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA. Luego de tres años, esta herramienta de pagos digitales muestra un crecimiento favorable, y en su evolución demuestra que Cuba continúa en su avance hacia la informatización de la sociedad.

Para Lisandra Carralero Mojena, la cliente número un millón, fue un descubrimiento casual llegar a este servicio que ahora encuentra muy ventajoso por todo lo que permite. Además de ser una alternativa rápida y segura cuando falla la comunicación con el banco, para Lisandra es atractivo que el monedero beneficia a sus hijos pequeños porque puede «hacer una especie de cuenta de ahorros o de depósito para que ellos dispongan sin necesidad de tener tarjeta».

Hace apenas cuatro días, el domingo 19 de abril, fue cuando Lisandra se registró de manera fortuita porque cambió de teléfono iPhone a uno Android, justamente porque no podía hacer con comodidad pagos a través de Transfermóvil. Por eso, entró a la plataforma y «por probar» comenzó a conocer qué se podía hacer en el monedero, como la recarga de la cuenta Nauta y el pago en línea en instalaciones de servicios.

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Al centro (pulóver en mano) Lisandra, usuaria un millón reconocida con obsequios del proyecto.

Fotografía tomada por la autora

«MiTransfer es la oportunidad que tiene un cliente, bancarizado o no, de participar en el ecosistema de comercio electrónico cubano —confirmó Julio Antonio García Trápaga, director de Soporte y Desarrollo de Productos Digitales, y líder de Transfermóvil— es la posibilidad de hacerlo de una manera más íntegra, inclusiva y sostenida». El directivo también adelantó que durante este año se le sumarán otros servicios a la cartera del monedero.

En un pequeño acto de reconocimiento a la usuaria número un millón, Julio García se refirió a que llegar a tal cifra demuestra el crecimiento y la acogida del monedero móvil MiTransfer, y explicó que hoy a través de él «se realizan alrededor de cuatro millones de operaciones, eso da un promedio de casi 100 operaciones por minuto, un volumen importante». «Llegar a un millón de clientes es trascendental y sabemos que seguiremos en aumento» —afirmó.

Sobre el proyecto destacó que se trata de un producto ciento por ciento nacional, «tenemos la fortaleza de ser de los pocos países en el mundo con un monedero propio —dijo. Y con mucho entusiasmo y orgullo alabó al equipo de desarrollo al que calificó de «maravilloso». «Un grupo de 25 personas, con un promedio de edad de 37 años, es el encargado de todo Transfermóvil, de ellos intervinieron más de 10 especialistas en MiTransfer. Son muy profesionales, con alta capacidad e independencia. Un valor agregado fundamental es que son buenas personas y esa es una característica valiosa para que funcione el trabajo en equipo, así como la organización y la labor en conjunto que debe tener una precisión de reloj» —aseguró.

De igual forma aclaró que el monedero móvil MiTransfer «no debe verse aislado de Transfermóvil, no es otra APK, es un producto dentro de la plataforma como lo es hoy el Bulevar MiTransfer y el servicio MiTurno. Forma parte del ecosistema que brinda el proyecto general y como política tenemos continuar fortaleciéndolo sobre la base de introducir nuevas prestaciones, para eso trabajamos en su avance con mejoras y nuevas líneas de desarrollo».

«Este año lo orientamos a potenciarlo porque MiTransfer es una fortaleza y una alternativa para cuando los bancos presenten problemas técnicos porque son sistemas paralelos. Está el sistema bancario que tiene su red de conectividad, su infraestructura propia, y está, en particular, este servicio con una independiente».

«El monedero es un producto que se comenzó a usar en el mundo desde finales del siglo pasado y principios de este. Desde el inicio la idea consistió en aterrizar los requerimientos a Cuba porque cada país tiene sus características. Apoyados en el trabajo I+D+i (investigación, desarrollo e, innovación) se adaptó a nuestro ambiente, al ecosistema de comercio electrónico cubano, incluyendo la infraestructura.

Transfermóvil es la plataforma cubana para realizar pagos de servicios, compras en línea, consultas y trámites bancarios, desde ella se «realiza el 70 por ciento de las operaciones de pagos digitales que suceden en todo el país. Esto entraña un gran compromiso con el pueblo que es el público meta, a quien le debemos todo. Desde su concepción Transfermóvil es un proyecto que ha estado en función de las necesidades de la sociedad, tenemos una responsabilidad y muchos retos».

«Para el proyecto es fundamental el crecimiento, que las personas vean que trabajamos en presentar nuevos servicios. Mejorar es básico porque hay productos desarrollados hace años y los entornos informáticos cambian. La tecnología permite ahora óptimas condiciones y la experiencia dice cómo se puede hacer todo diferente. Es por eso que el monedero móvil MiTransfer continuará creciendo, y a modo general Transfermóvil tendrá novedades este año como un servicio que tratará el tema de la tarjeta clásica empresarial y otro que se llama Voto Móvil».

«El desarrollo tecnológico, nivel personal y de equipo lleva mucha perseverancia, un compromiso, un amor que le entregas al proyecto y realmente con orgullo puedo decir que los 25 integrantes del equipo tienen esas cualidades, de ahí que se vea el resultado —concluyó.