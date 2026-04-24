Radialistas villaclareños se suman al proceso “Mi firma por la Patria”

Por estos días, el pueblo cubano ratifica la defensa de su soberanía mediante el movimiento “Mi firma por la Patria”, al cual se incorporaron hoy las rúbricas de trabajadores de las dos emisoras de radio de Santa Clara.

Periodistas, locutores, artistas, técnicos y especialistas de las emisoras CMHW, cadena provincial de radio y de la FM Estéreocentro 93.5, expresaron hoy su apoyo a la Revolución y rechazaron el asedio externo, al sumarse al proceso “Mi firma por la Patria”.

Los radialistas de la cabecera provincial realizaron un matutino especial en la sede de La Reina Radial del Centro, en el cual manifestaron que se firma por la paz y en contra del bloqueo económico, financiero y material del Gobierno de los Estados Unidos a Cuba.

Mediante una cuña o mención radial evocaron recientes declaraciones del compañero Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República en su entrevista con la cadena NBC News cuando expreso: «Lo que merecen el pueblo norteamericano y el pueblo cubano es la paz, una paz que nos permita tener un ambiente de confianza, de cooperación, de colaboración, también de solidaridad y, por supuesto, de entendimiento».

Luego inició de manera ordenada el proceso de firmas de los trabajadores de CMHW y la FM Estereocentro, y que como expresara el Jefe de Estado el pasado 16 de abril en el acto por el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución, debe convertirse en un movimiento nacional e internacional de solidaridad que lleve a cada rincón del planeta la verdad de Cuba, el sufrimiento del pueblo por las acciones de bloqueo y la guerra económica multidimensional, agravada por el cerco energético, lo que califica de genocidio por los niveles extremos de privaciones a los que estamos sometidos todos los cubanos.

En el matutino de la radio también se leyó la convocatoria al desfile por el Primero de Mayo, bajo la consigna “La patria se defiende”, otro llamado de rechazo a la guerra, a la injerencia y a la anexión.

La ocasión fue oportuna para entregar el carné de militante del Partido Comunista de Cuba al actor Jorge Luis Posada Ruz, quién también rubricó el proceso “Mi Firma por la Patria”, surgido de las organizaciones de la sociedad civil cubana, agrupadas en la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) y respaldado por la máxima dirección del Partido y el Gobierno cubano.