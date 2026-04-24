Capablanca 60 años después de la Olimpiada Mundial de La Habana

TENDREMOS Capablanca in memoriam en junio. Así lo hizo trascender a JIT Carlos Rivero, presidente de la Federación Cubana de Ajedrez. El torneo, que es el máximo referente competitivo del ajedrez en el país, celebrará su edición 59 del 14 al 25 de junio. Será un certamen especial, pues estará dedicado a los 60 años de la celebración en Cuba de la histórica Olimpiada Mundial de La Habana. La cita contribuirá a la preparación de las selecciones nacionales, las cuales este año tendrán su incursión en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y su participación en la justa olímpica. Maritza Arribas, Yerisbel Miranda, Yaniela Forgas, Ineymig Hernández y Roxangel Obregón integran la nómina femenina nacional. En tanto, Lelys Martínez, Omar Almeida, Ermes Espinosa, Jorge Roberto Elías y Dylan Isidro Berdayes, conforman la varonil. El Capablanca será hospedado por el Hotel Nacional de Cuba, y retomará el formato tradicional de varios grupos cerrados. Contará también con el grupo infantil-escolar en una lid por equipos, con los principales talentos del país.