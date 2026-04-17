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Otorgan el 7mo Dan en Ju Jitsu al caibarienense Carlos Mederos

Oneldys Santiago

El caibarienense Carlos Mederos ha sido distinguido con el título de Séptimo Dan en Ju Jutsu, uno de los rangos más altos dentro de esta disciplina marcial de origen japonés.

El Ju Jutsu, también conocido como Jiu Jitsu o Jiu Jutsu según distintas transliteraciones, significa literalmente “arte de la suavidad” o “técnicas de la flexibilidad”. La palabra se compone de dos elementos: JU (suavidad, flexibilidad) y JUTSU (técnica).

Este arte marcial, que se remonta a los antiguos guerreros samuráis, se caracteriza por el uso de la energía del oponente y la aplicación de técnicas de control, defensa y ataque con movimientos fluidos. En su práctica moderna, incluye tanto el combate cuerpo a cuerpo como el uso de armas tradicionales, entre ellas el nunchaku, que extiende las capacidades naturales de los brazos para ejecutar defensas con flexibilidad y precisión.

El reconocimiento a Mederos no solo resalta su trayectoria personal, sino también el desarrollo del Ju Jutsu en Caibarién, donde cada vez más practicantes se suman a esta disciplina que combina tradición, filosofía y eficacia marcial.

Imagen:

Oneldys Santiago

Oneldys Santiago

Periodista de la emisora Radio Caibarién

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