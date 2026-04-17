Maikel Chávez, mención del Premio para Niños y de Títeres Dora Alonso

Dramaturgo, actor y locutor cubano con más de dos décadas de trayectoria vinculada al teatro y la literatura infantil. Inició su carrera en la radio de su ciudad natal y posteriormente se integró al colectivo Teatro Pálpito, donde ha desarrollado una obra dramatúrgica dirigida al público infantil y familiar. Entre sus textos figuran Con ropa de domingo, Puerto de coral y Un mar para Tatillo. Ha creado proyectos como El universo de Federico Maldemar, con presencia en cine, teatro, literatura, radio y televisión. Su trabajo incluye colaboraciones con directores cubanos e internacionales y se ha extendido a distintos formatos artísticos, consolidando una producción constante en el ámbito de la dramaturgia y la creación para la infancia.

Texto e imagen: tomados del perfil de Facebook de Casa Editorial Tablas-Alarcos.