Evalúa Consejo de Estado implementación de políticas priorizadas

Tony Hernandez Mena

La Habana, 17 abr (ACN) El Consejo de Estado de Cuba evaluó en su más reciente sesión ordinaria la implementación del Programa Económico y Social del Gobierno 2026, que centra sus prioridades de trabajo en la producción nacional, con énfasis en los alimentos; en incrementar y diversificar los ingresos externos del país; y en avanzar en la recuperación del sistema eléctrico nacional (SEN).

Según informa el Parlamento en su sitio web, el Primer Ministro, Manuel Marrero, precisó que desde la última reunión de este órgano, se laboró en la culminación y publicación del Programa Económico y Social del Gobierno 2026, realizada el pasado 1ro. de abril; en la actualización del cronograma; y en la aprobación e implementación de políticas priorizadas.

Durante la reunión, encabezada por el Presidente del Consejo de Estado, Esteban Lazo, el vice primer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, señaló que incrementar y diversificar los ingresos externos del país permitirá estabilizar gradualmente las finanzas de la nación, sentar las bases para un desarrollo sostenible, contribuir al incremento de la producción nacional, sustituir importaciones y generar nuevos bienes y servicios exportables.

En presencia también de Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, se ratificó la necesidad de concentrar los esfuerzos en las prioridades que incentiven los incrementos de las producciones para la exportación, así como los negocios con inversión extranjera y con cubanos residentes en el exterior con igual propósito.

Posteriormente, se evaluaron los avances y desafíos pendientes relativos a los objetivos generales: incrementar la producción nacional, con énfasis en los alimentos; y avanzar en la recuperación del SEN, impulsando la soberanía energética, respectivamente; con la participación del vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, y de los ministros de Agricultura, de la Industria Alimentaria, de Energía y Minas, y del presidente de AZCUBA; entre otros invitados.

Se insistió en la necesidad de avanzar en la producción de alimentos a nivel local, la recuperación de capacidades productivas, la explotación de reservas existentes, la contratación con las formas productivas y la solución de impagos a productores, el balance de alimentos municipal, el control del uso tierra; así como incrementar la transición, la eficiencia y la soberanía energética, la continuidad de la participación de Fuentes Renovables de Energía, entre otras acciones, ante el desafiante escenario nacional en la actualidad; a partir de los dictámenes presentados por las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular en torno a estas temáticas.