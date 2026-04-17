Conmemoran en Villa Clara aniversario de creación del Partido Comunista de Cuba

La sede del Comité Provincial del Partido en Villa Clara acogió el acto conmemorativo por el 65 aniversario de la declaración del carácter socialista de la Revolución, la creación del Partido Comunista de Cuba y la victoria de Playa Girón.

La ceremonia estuvo presidida por Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en Villa Clara; Milaxy Yanet Sánchez Armas, diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y gobernadora de la provincia; junto a las principales autoridades políticas y gubernamentales de Santa Clara, quienes encabezaron la jornada de homenaje y reafirmación revolucionaria.

El acto combinó símbolos patrios, momentos culturales y audiovisuales que evocaron la trascendencia histórica de Girón y la proclamación socialista realizada por Fidel Castro el 16 de abril de 1961.

En las palabras centrales, Taimí Pérez Fernández, miembro del Buró Provincial del Partido en Villa Clara, resaltó la resistencia del pueblo cubano durante más de seis décadas y la vigencia de los principios que sostienen la obra revolucionaria:

«Por su entrega incondicional al Partido, por las horas de heroísmo y consagración protagonizadas en su largo batallar por fortalecer la unidad del Partido, hemos podido estar al frente de la lucha para hacer crecer en Villa Clara la obra de la Revolución Cubana. El Partido Comunista de Cuba ha demostrado ser maduro, responsable y sensible ante los problemas del pueblo, y está preparado para consolidar la obra de la Revolución que hemos construido por sesenta y siete años. Demostremos nuestra capacidad para asumir las tareas que exige el momento que vivimos. Cuba, bloqueada, mantendrá siempre en alto la bandera victoriosa del socialismo».

La jornada incluyó la entrega de reconocimientos a cuadros y trabajadores con 5, 10, 15 y 20 años de consagración al Partido, tradición que honra la continuidad y el ejemplo de la militancia.

En representación de los estimulados, Asbel Ferrer González, funcionario del Comité Provincial del Partido, reafirmó el compromiso colectivo de la militancia con la Revolución y la defensa de las conquistas alcanzadas:

«Estamos decididos a dar la vida por mantener cada conquista de la Revolución Cubana, por preservar la salud, la educación, la justicia social y la soberanía que nos costaron ríos de heroísmo. Nuestra vida no tiene precio mayor que la defensa de estos logros. Mi mayor orgullo es la unidad en torno al Partido y la Revolución».