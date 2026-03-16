Transformar la crisis energética en una oportunidad

Como enfrentar la actual crisis energética no deja de ser un tema complejo en cualquier parte de la geografía villaclareña y una interrogante que muchos se hacen por estos días, puede esta crisis convertirse en el motor de un nuevo modelo.

Como se ha hecho oficial, los villaclareños al igual que todos los cubanos, estamos enfrentando el peor momento eléctrico de la historia, con tres meses sin recibir combustible, situación que ha obligado a la máxima dirección de la Revolución a acelerar una transición energética.

Ante esa encrucijada, la alternativa ha sido buscar en el sol un aliado y una oportunidad para redefinir el futuro. Lo que durante años fue una meta lejana en los planes de desarrollo, la transición hacia fuentes renovables, se ha convertido en una cuestión de supervivencia.

La apuesta más visible y acelerada es la solar fotovoltaica. Y aun cuando todavía no es suficiente, debemos decir que en apenas un año se ha multiplicado la capacidad de generación solar.

Pero la gran novedad no está solo en los parques solares instalados, la crisis ha obligado a abrir el juego a otros actores que se lanzan a la autogeneración como la única vía para garantizar su supervivencia.

No obstante, el enorme potencial eólico y bioenergético que también existe, acapara los titulares la alianza con el sol.

A pesar del optimismo, el camino no deja de ser empedrado, lleno de obstáculos. Uno de los principales, la noche, puesto que cuando el rey sol se pone, los paneles solares dejan de generar y se carece de la capacidad de almacenamiento necesaria, en lo cual se labora para suplir ese déficit, pero se trata también de inversiones que compiten con otras urgencias.

En conclusión, el país esta saltando, a la fuerza, varias casillas de su matriz energética. Se está descentralizando lo que era centralizado, se está abriendo a la inversión privada en generación y se está acelerando una curva de aprendizaje en tecnologías limpias que antes avanzaban a paso de tortuga.

La oportunidad está ahí, escrita en la luz del sol tropical y el desafío es atraparla antes de que la noche vuelva a caer.