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Realizarán captaciones de nuevos estudiantes para la Enseñanza Artística

Tomado de CMHW

El próximo jueves 19 de marzo, a la 1 de la tarde, en el Museo de Artes Decorativas, tendrán lugar las captaciones de nuevos estudiantes para el Centro Provincial para la Enseñanza Artística .

Serán recibidos niños de 2do y 4to grados que tengan aptitudes para la música, sin necesidad de preparación o conocimientos previos. 

Los pequeños estarán acompañados por un grupo de especialistas y artistas profesionales que harán de esta, una experiencia inolvidable. 

¡El arte salva!, reza en la nota firmada por el Departamento de Desarrollo Artístico del Centro Provincial de la Música y los Espectáculos de Villa Clara.

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