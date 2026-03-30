Nallely León Ferrer y Emmanuel Gutiérrez Soler al frente en los controles de velas en Caibarién

La escuela provincial de Velas Marcelo Salado Lastra en Caibarién ha sido escenario de intensas regatas en las categorías sub 15 y sub 12, donde jóvenes talentos han demostrado su destreza en los optimes.

En la categoría sub 15 años, la medallista nacional Nallely León Ferrer ha dominado la mayoría de las pruebas, consolidándose como líder indiscutible. Detrás de ella marcha Ariel Rodríguez Rojas (Tiburonsin) en el segundo puesto, seguido por Marcos Ernesto Ruíz Solís, quien pese a un cuarto lugar en una de las regatas, se mantiene en la tercera posición. Los entrenadores Jorge Luis Medina Licor y Sany Novo destacaron el nivel de preparación de los atletas, a pesar de las dificultades que enfrenta el país.

En la categoría sub 12 años, el protagonista ha sido Emmanuel Gutiérrez Soler, quien se impuso en los tres controles realizados. La disputa por el segundo y tercer lugar ha sido más reñida, con Yanailys Tejeda Hidalgo mostrando consistencia al ubicarse dos veces en la segunda posición y una vez en la tercera.

El 2026 debió marcar a Caibarién como sede de los Juegos Escolares Nacionales, así como de las competencias juveniles y mayores. Sin embargo, el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos contra Cuba ha limitado la transportación de atletas y embarcaciones, impidiendo la celebración de estos eventos.

A pesar de ello, los veleristas de la Villa Blanca mantienen su espíritu competitivo y continúan entrenando con los recursos disponibles, ampliando su preparación más allá de los optimes hacia otras clases de embarcaciones.

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