¿Cuál es el futuro de la papa? 

Por estos días, años atrás, los mercados se inundaban de papa. Ahora también hay papa en las mipymes y otros puntos de venta particulares, pero importada, a 350 pesos la libra. Esa no es la papa del pueblo, porque solo pueden adquirirla capas de mayores ingresos.

¿Cuál es su futuro? Sería irresponsable decir que la satisfacción de la demanda está cercana, cuando el país atraviesa su más grave coyuntura económica que le impidió adquirir la semilla y los insumos que reclama la que sigue siendo la reina de las viandas, aunque le hayan mantenido un precio oficial inferior al de la yuca, el boniato y el plátano en las últimas campañas.

Entonces tuvieron que hacerse malabares para tratar de compensar a los productores.

Hace más de dos años se viene trabajando en Villa Clara en la reproducción de mini tubérculos por parte de algunos productores, que permitiría, si se logran los propósitos de producir 50 toneladas, sembrar unas 10 hectáreas en la próxima. Y seguir entonces multiplicando semillas para llegar a unas 80 hectáreas en el 2028.

Si sabemos que solo el Yabú llegó a sembrar más de cien hectáreas años atrás, nos percatamos de que ese esfuerzo sería un paliativo, pero no la solución del problema. O sea, para sembrar una superficie que satisfaga la demanda habría que seguir importando semilla.

De lo que sí estoy claro es que lo mejor que ha ocurrido en el tema de la papa fue abrir su siembra a los campesinos, quienes demostraron desde el primer año su valía, al obtener rendimientos de más de 30 toneladas por hectárea a partir de su respeto a la disciplina tecnológica.

No es posible regresar hoy a lo que se hacía años atrás, pero es posible popularizar la siembra del tubérculo, que todo aquel productor que tenga la posibilidad de acceder a la semilla, la siembre.

Tengo amigos que lo han logrado. Y algunos han llegado inclusive a cosechar papa en macetas, lo cual se hace en otras latitudes donde la papa no escasea.

Lo que quiero expresar es que necesitamos usar todas las variantes, y actualizar legislaciones, porque siempre será más beneficioso al país, la importación de semilla para producir papa, que importarla ya cosechada.