martes, marzo 31, 2026
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Reciben colectivos villaclareños la Bandera de Vanguardia Nacional

Tomado de CMHW

La emulación socialista distingue a trabajadores y entidades que, con entrega y resultados sostenidos, contribuyen al desarrollo del país en medio del recrudecimiento del bloqueo económico del gobierno de Estados Unidos.

En medio de ese difícil contexto, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) ha procedido a la entrega de la condición de Vanguardia Nacional a 381 colectivos en todo el país. 

Este reconocimiento, el más importante otorgado en el marco de la emulación socialista, constituye un estímulo a la productividad, la innovación y el compromiso de los trabajadores  con su Revolución.

De ese total, 42  colectivos corresponden a la provincia de Villa Clara, en reconocimiento a sus aportes en sectores estratégicos como la producción de alimentos, la industria, el transporte y la agricultura, según informó Yiliana Gómez Mesa, miembro del secretariado de la CTC en este territorio.

La entrega se enmarca en las celebraciones por el Primero de Mayo, Día Internacional del proletariado y en un año dedicado al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz .

El Combinado Cubanacán, perteneciente a la Empresa Provincial de Bebidas y Refrescos (EMBER) y asociado al sindicato de trabajadores de la industria alimentaria y la Pesca, encabeza la selecta nómina al obtener por cuadragésimo tercera ocasión el alto reconocimiento.

Desde toda la geografía villaclareña, los colectivos galardonados coinciden en un mensaje: la unidad y la resistencia como principales herramientas para enfrentar las actuales adversidades.

A pesar de las limitaciones impuestas por el bloqueo económico y financiero de Estados Unidos, la jornada por el Primero de Mayo será el escenario principal para que estos colectivos desplieguen sus banderas, símbolos de una lucha cotidiana por mantener la producción y los servicios en pie.

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