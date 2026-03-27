Se juega la Copa de béisbol 4 de Abril

La Copa de Béisbol 4 de Abril, en la categoría sub-18, continúa desarrollándose en el estadio Humberto Jordán Gallo, con partidos entre 4 barrios de la localidad.

En la última jornada, el equipo del Paseo Martí logró una ajustada victoria frente al Parque con marcador de 6 carreras por 5. Este resultado mantiene al Paseo Martí como líder invicto de la tabla de posiciones, con dos triunfos sin derrotas.

La clasificación muestra al Malecón en segundo lugar, con un juego ganado y ninguno perdido; mientras que el Van Troi, acumula una derrota en su único partido disputado y el Parque cierra la tabla con dos derrotas consecutivas.

Próximos encuentros:

Martes: Van troi vs. Paseo Martí

Miércoles: Malecón vs. Parque

Según explicó el director del torneo, José Luis Montiel, el certamen se juega bajo el sistema de todos contra todos a doble vuelta, y los dos primeros lugares de la etapa clasificatoria disputarán la gran final.

La Copa de Béisbol 4 de Abril que se desarrolla en Caibarién saluda el 65 aniversario de la Organización de Pioneros José Martí y el 64 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Imagen: tomada del perfil de Facebook de Inder Caibarien.