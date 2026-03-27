Hoy queremos rendir un merecido reconocimiento al incansable trabajo del grupo Huellas de Esperanza, en Caibarién.

Gracias a su amor, entrega y compromiso, muchas vidas han sido salvadas. Mascotas que antes vagaban sin rumbo hoy tienen un hogar, una familia y una nueva oportunidad. Su labor no solo ha permitido dar en adopción a decenas de animales, sino que también ha contribuido a disminuir la población callejera, llevando bienestar a toda la comunidad.

Su trabajo va más allá: han brindado atención veterinaria gratuita a animales en situación de calle y han tendido la mano a dueños con bajos recursos, demostrando que la empatía y la solidaridad también se expresan en acciones concretas.

Un logro significativo ha sido la creación de un consultorio dedicado al bienestar animal, atendido por la comprometida doctora Beatriz Leibas, quien se suma a esta noble causa con profesionalismo y vocación.

“Huellas de Esperanzas” no solo salva animales… también educa, sensibiliza y siembra amor en cada rincón de la comunidad.

Porque amar y defender a los animales es, sin duda, uno de los actos más nobles que puede hacer el ser humano.

Imagen: generada por la autora.