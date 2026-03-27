Información para los caibarienenses sobre la señal de la televisión cubana

Desde hace alrededor de una semana, en determinadas zonas de la ciudad de Caibarién se han reportado interrupciones en la recepción de la señal televisiva.

Recientemente, debido a la situación energética que ha provocado afectaciones en los transmisores del canal 47 (definición estándar) y 51 (alta definición), ubicados en Zulueta, municipio de Remedios, se decidió aumentar la cobertura de los canales 22 (definición estándar) y 41 (alta definición), que se transmiten desde el centro transmisor ubicado en el Consejo Popular Reforma, en Caibarién. Para ello se modificó la posición de las antenas con el objetivo de ampliar el cubrimiento hacia otras zonas de Caibarién y también de Remedios.

Hemos recibido inquietudes de la población, preocupada por no recibir la señal. Estas serán atendidas y en los próximos días se realizará una revisión de los parámetros de los transmisores instalados en Reforma, para descartar cualquier otra situación que pudiera estar incidiendo en las dificultades. Reconocemos que, tras los ajustes realizados, se ha disminuido la cantidad de señal radiada hacia el centro de la ciudad, aunque se mantiene dentro de los parámetros aceptables.

👉 Recomendamos a la población revisar sus antenas receptoras y, donde sea posible, ubicarlas en el exterior de las edificaciones. Además, sugerimos usar la función de búsqueda de señal en el menú de las cajas decodificadoras o de los televisores, para lograr niveles óptimos de intensidad y calidad.

El ingeniero Nelson Alfaro del Valle, jefe de la sección técnica de la División de Radio Cuba en Villa Clara, ofrece esta información oportuna ante cualquier duda o preocupación. Para comunicarse directamente con el centro de control y operación de la red, puede llamar a los teléfonos 4220-6157 o 4220-8311, disponibles las 24 horas del día, donde siempre habrá un técnico para atender sus inquietudes.

Texto e imagen: CMHS Radio Caibarién.