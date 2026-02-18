Cuba gana y pierde en Copa Independencia de Boxeo

CUBA firmó saldo de un triunfo y un revés en la segunda fecha de la Copa Independencia de Boxeo organizada en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Un día después de que su equipo debutara con éxito del monarca olímpico Erislandy Álvarez (65 kg), el subtitular del orbe de 2023 Saidel Horta (60 kg) le siguió los pasos. La decisión de los jueces llegó por la vía del 3-2 ante el anfitrión Ángel Estrella, en otro pleito de exigencias para los favoritos y mucho apoyo de la afición a sus representantes. La derrota cubana dejó fuera de competencia a Yailena Palomo (51 kg), quien cedió 0-5 en su debut internacional ante la local Esther Jiménez. Desde la sede, el entrenador jefe de la dotación masculina de Cuba, Eulises Pouyout, dijo a JIT que este miércoles volverá al encerado Erislandy y se estrenará el doble rey olímpico Julio César La Cruz (+90 kg). Sus oponentes serán el exponente de casa Ezequiel Martínez y el barbadense Seht Lawrence, respectivamente.