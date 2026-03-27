Confirman celebración del festival Mejunje teatral (+ Programa)

Con el espectáculo Del pi al pa la compañía teatral Mejunje homenajeará el viernes 27 en la noche a “Los Colines”, agrupación a la que se dedica la edición del Mejunje teatral 2026

Hasta el lunes 30 de marzo se extenderá la cita que ofrecerá espectáculos del Guiñol de Santa Clara, los Teatros Dripy, Adentro, Escambray y Teatro sobre el camino, los que han anunciado estrenos y reposiciones de obras que han estremecido a los espectadores.

«En Villa Clara existe un movimiento teatral como pocas provincias tienen», aseveró Ramón Silverio, por eso no solo habrá puestas en el centro cultural El Mejunje; también el festival está comprometido con la extensión comunitaria y el vínculo con otros proyectos.

Mejunje teatral se organiza con el agradecimiento a “Los Colines”, fundado cuatro décadas atrás en el lomerío del Escambray por Ramón Silverio; el respeto al público que sigue con admiración la capacidad de los actores villaclareños de fantasear, crecer y entregarse.

Ramón Silverio, líder del centro cultural El Mejunje, fundador de la compañía teatral Los Colines. Foto de la autora.

Programa de presentaciones

Día 27

4:00 p. m.: Cóctel de bienvenida Galería del centro cultural El Mejunje.

9:00 p. m.: Del Pi al Pa, de la compañía teatral Mejunje. Homenaje a Los Colines. Dirección general Ramón Silverio; Sala Margarita Casallas

10:00 p. m.: Los Fakires. Viernes de la buena suerte, Patio del Mejunje.

Día 28

10:00 a. m.: Por mis ojos color café, del grupo Dripy. Dirección artística Marbelis Rodríguez. Dirección general Wilfredo Rodríguez. Sala Margarita Casallas

11:00 a. m.: Yo voy a pedir pa’ ti. Tambor a Yemayá, Asociación Yoruba de Santa Clara. Patio del Mejunje.

11:00 a. m.: Ajiaco solidario. Almuerzo para personas vulnerables. El Mejunje.

2:00 p. m.: Conversatorio con artistas invitados. Premios Nacionales de Teatro: Verónica Lynn y Miriam Muñoz. Sala Margarita Casallas

5:00 p. m.: Peña de Los filimbusteros con Zaidita Castiñeira y Pedro Alejo, Enrique Cárdenas al piano. El Mejunje de Silverio

9:00 p. m.: El camino de los pasos peligrosos (estreno), de Teatro Escambray. Dirección general Rafael González. Sala Margarita Casallas

11:00 p. m.: Zona Rosa. Dirección general Ramón Silverio. Patio del Mejunje.

Día 29

10:00 a. m.: El mejor lugar del mundo del Guiñol de Santa Clara. Dirección general Odelí Alonso. Parque Leoncio Vidal.

10:00 a. m.: Presentación del libro: El mejor lugar del mundo. Parque Leoncio Vidal

11:00 a. m.: Relato de un pueblo roto de la compañía teatral Mejunje. Dirección general Ramón Silverio. Patio del Mejunje

5:00 p. m.: Ese bolero es mío y el poema también. Varios artistas de la UNEAC. Patio del Mejunje

9:00 p. m.: La salvación, un cabaret de postguerra del grupo Teatro-Adentro Dirección general y artística Jose Brito Cordero. Patio del Mejunje.

Día 30

10:00 a. m.: Invasión Cultural (presentación de la Brigada Artística Teresita Fernández en varios espacios de la ciudad de Santa Clara)

Malas palabras del grupo Teatro sobre el camino. Dirección general y artística Rafael Martínez, Sala Margarita Casallas.

Cuentos del agujero del grupo Teatro Adentro Dirección general y artística Jose Brito Cordero, Palacio de los pioneros

Relatos de un pueblo roto de la compañía teatral Mejunje. Dirección general Ramón Silverio, Escuela primaria Viet Nam Heroico.

Dúo de variedades circenses Javier y Raquel de la compañía teatral Mejunje, Escuela Regional Marta Abreu

Nelson Águila junto a la trovadora Yudi Herrera de la compañía teatral Mejunje. Dirección general Ramón Silverio. SAF ubicado en Carretera a Camajuaní.

Mago Franklin, Trío Antillano, Vivian Carranza y William Rodríguez “Caramelo”. Dirección general Ramón Silverio. Prision.

Presentación de la compañía teatral Mejunje junto a trovadores de la EPCME. Dirección general Ramón Silverio. Centro de Protección Social Williams Darias.

5:00 p. m. Peña del bolero con José Vizcaíno. Patio del Mejunje.

9:00 p. m.: Clausura del evento y Concierto de Rock. Bar-Galería del centro cultural El Mejunje.