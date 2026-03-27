Felicitan a combatientes de la Seguridad del Estado en su aniversario 67

La Habana, 26 mar (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, felicitó desde su perfil en Facebook a los combatientes de los Órganos de la Seguridad del Estado en ocasión del aniversario 67 de su constitución.

“Abrazo a nuestros bravos combatientes de los Órganos de la Seguridad del Estado, a los que debemos tanto, por su defensa de la Patria, casi siempre anónima y riesgosa siempre”, expresó Díaz-Canel.

Añadió: “A fundadores, jefes, oficiales, mujeres y hombres cuyas misiones heroicas forman parte de la leyenda épica de la Revolución cubana, felicidades”.

El Gobierno de Cuba, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) y el Ministerio del Interior (Minint) se sumaron al homenaje también desde la red social Facebook, destacando la lealtad y sacrificio de quienes han protegido la soberanía nacional frente a agresiones externas, sabotajes y actos terroristas.

El 26 de marzo de 1959 marcó la constitución de los órganos de la Seguridad del Estado, concebidos como escudo frente a intentos de destruir la Revolución.

El líder al frente de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro Ruz afirmó entonces: «Cuando los enemigos persisten desafiando el presente y futuro de la Patria, sus conquistas y aspiraciones sagradas hacen indispensable más que nunca la presencia de los Órganos de la Seguridad del Estado».

A lo largo de seis décadas, más de un centenar de combatientes han ofrendado sus vidas en defensa de la nación, algunos en misiones internacionalistas y otros en tareas anónimas dentro de organizaciones contrarrevolucionarias.

El Minfar recordó que “67 años de honor, lealtad y sacrificio” resumen la historia de los servicios de seguridad, nacidos en el fragor de la Sierra Maestra y enfrentados a planes de asesinato, sabotajes económicos, invasiones y campañas de desprestigio.

El homenaje incluyó el reconocimiento a agentes conocidos y anónimos, cuyas vidas han sido ofrendadas en defensa de la soberanía y la integridad de la Revolución, reafirmando el compromiso de mantener viva su memoria y legado.