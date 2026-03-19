Sub-20 de fútbol cae con buena cara en Panamá

El elenco cubano enfrentó a un club de mayores, y a pesar de que ofreció buen partido no les alcanzó para remontar

EL TERCER partido amistoso de la selección sub-20 años de Cuba en Panamá resultó en una derrota de 1-2.

Esta vez se enfrentó al club Sociedad Deportiva Atlético Nacional, campeón del Torneo Apertura de la Liga de Promoción y del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Ascenso, ambos en 2025.

Este conjunto de mayores representó un rival de consideración para los cubanos, y les obligó a emplearse a fondo, sobre todo porque encontraron desventaja apenas al minuto 18.

En el segundo tiempo llegó la respuesta de los antillanos, pero ya habían encajado otro gol al 54′. A pesar de corregir algunas impresiones, sobre todo en la decisión de marcar hombre o espacio, una disyuntiva que le planteó el cambio de parado rival de línea de tres en el fondo a una de cuatro.

Los dirigidos por Pedro Pablo Pereira ya habían tomado el control de las acciones, aunque la efectividad de cara al gol no fue la mejor y provocó que no fructificaran esas oportunidades creadas.

Alexandro Rojas Makence marcó el descuento antes de terminar la segunda mitad, pactada solo a 35 minutos a partir de los intereses particulares de la confrontación amistosa.

«Tuvimos algunas desatenciones en la marca y varios errores con el balón, normales en esta etapa de preparación y que justifican la importancia de estos partidos, que nos permiten corregir a tiempo esos detalles», explicó a JIT el técnico asistente del conjunto Erik Campos.

«Una vez corregidos esos elementos puntuales tuvimos mejor manejo del juego y creamos situaciones de gol que desafortunadamente no fueron concretadas, ya habíamos tomado las riendas del partido cuando hicimos siete cambios y se incrementó el dominio, aunque el tiempo resultó insuficiente para dar vuelta al marcador», apuntó.

Según el técnico con licencia Uefa A, en los últimos minutos hubo al menos cinco posibilidades de empatar el choque, aunque aseguró que el marcador no es relevante en estos casos, sino la oportunidad de ensayar.

De la misma forma se mostró satisfecho con la actitud y la comprensión de las orientaciones que permitieron resolver una situación puntual a partir del escenario, a lo cual brindó también una importancia vital para dar soluciones a las distintas situaciones en juego real.

También elogió la calidad del rival que forma parte del grupo de 12 conjuntos que jugará el Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol, como parte de la conferencia oeste.

Los cubanos cumplen con un período de preparación para el choque clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, que se efectuará el próximo 28 en el estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba, ante Jamaica.

Se prevé que antes del regreso del equipo a Cuba puedan realizar algún otro partido amistoso.